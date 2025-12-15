Toluca hace historia y conquista su doceavo título de Liga MX

El Valle

Toluca, Méx.- El infierno volvió a rugir. El Estadio “Nemesio Diez” fue escenario de una final memorable en la que Toluca remontó la serie y se proclamó campeón del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras caer 1-0 en el partido de ida, los Diablos Rojos sacaron su mejor versión en casa, igualaron el marcador global 2-2 ante Tigres y se impusieron 9-8 en una dramática tanda de penales para levantar su doceavo campeonato y sellar el bicampeonato.

Desde el arranque, el Toluca mostró una postura ofensiva y una intensidad que contagió a las tribunas. Apenas al minuto 5, Nicolás Castro lanzó un aviso con un disparo elevado, reflejo del dominio escarlata en los primeros compases. La presión alta y la posesión fueron constantes, aunque Tigres supo resistir y golpear en el momento justo.

Al minuto 14, André-Pierre Gignac cobró un tiro libre que fue desviado por Fernando Gorriarán, acción que terminó en gol y amplió la ventaja global de los felinos a 2-0. El tanto silenció por instantes al “Nemesio Diez”, pero no apagó el espíritu de un Toluca que se negó a rendirse.

Con el paso de los minutos, los Diablos comenzaron a generar peligro constante. Paulinho tuvo una oportunidad clara al 33’, pero no logró definir. La recompensa llegó antes del descanso, cuando Helinho sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área que superó a Nahuel Guzmán y devolvió la esperanza a la afición local.

En el complemento, el Toluca mantuvo la misma intensidad. Helinho volvió a marcar diferencia al asistir a Paulinho, quien firmó el segundo gol escarlata para empatar el global 2-2. El partido se tornó de ida y vuelta, con opciones para ambos equipos y un desgaste físico evidente que llevó la final hasta el tiempo extra.Sin goles en la prórroga, el campeonato se decidió desde el manchón penal.

En una tanda cargada de tensión, Toluca se impuso 9-8 y desató la locura en el “Nemesio Diez”. Así, los Diablos Rojos levantaron su doceavo título de Liga MX, igualaron a Chivas como el segundo club más ganador del futbol mexicano y reafirmaron que el infierno sigue siendo territorio sagrado.