Vinculan a proceso a presuntos responsables del homicidio de una mujer en Coronango

Dejaron el cadáver bajo un colchón

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado informa que, a partir de la aportación de datos de prueba recabados del análisis integral de indicios y dictámenes periciales, se obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Karla N. y Máximo N., señalados como probables responsables del delito de feminicidio.

El pasado 2 de septiembre fue hallado sobre la calle Revolución, en Misiones de San Francisco, Coronango, Puebla, el cuerpo sin vida de una mujer, oculto en un colchón, con lesiones en el cuello.

Como resultado de las diligencias ministeriales, incluyendo análisis periciales, dictámenes científicos y técnicas de investigación, se logró identificar a los hoy imputados como probables partícipes en los hechos.

Con base en ello, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes investigadores.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que acreditan la posible intervención de las personas en los hechos delictivos. Tras su valoración, el Juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso e imponer prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la etapa de la investigación complementaria.