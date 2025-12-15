Crearán programa en Puebla para controlar la velocidad en vías rápidas: SMT

Erika Méndez

El gobierno de Puebla creará un programa para controlar la velocidad en vías rápidas, anunció la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.

En conferencia de prensa, destacó la importancia de tomar medidas tras el accidente en la Vía Atlixcáyotl, donde murieron dos mujeres. Una joven que caminaba rumbo a su trabajo y otra que iba como copiloto en la unidad responsable del percance.

La funcionaria estatal indicó que entre las propuestas se contempla la colocación de reductores de velocidad.

Los detalles completos serán presentados el 16 de diciembre.