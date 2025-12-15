El Fórum estará listo en marzo para 7 mil 500 personas

Erika Méndez
El Fórum, antes El Relicario, estará listo en marzo, anunció el titular de la secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras.
En conferencia de prensa, detalló que actualmente la obra se encuentra en proceso de licitación y se realizará en una zona de 10 mil 150 metros cuadrados, aunque la obra contempla 7 mil 880 metros cuadrados.
Resaltó que será para 7 mil 500 personas y contará con área de oficinas y servicios generales, de artistas y producción, así como andenes y estacionamiento para los artistas y ejecutivos.
