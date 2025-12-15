Entrega Congreso del Estado 63 reconocimientos a atletas y entrenadores

– El deporte adaptado es un compromiso de esta Legislatura: Pavel Gaspar

Desde Puebla

Con el propósito de promover la integración, el respeto y la superación personal a través del deporte, el Congreso del Estado, a través del diputado José Luis Figueroa Cortés, entregó reconocimientos a Atletas y Entrenadores que Transforman el Corazón de Puebla.

Durante esta premiación, que también concentró a atletas y exatletas del deporte adaptado, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, refrendó el compromiso de la LXII Legislatura para fortalecer el marco jurídico a favor del deporte en Puebla.

Asimismo, señaló que se trabaja en coordinación con los gobiernos federal y estatal para lograr presupuesto para que los proyectos y programas deportivos de la entidad sigan adelante, “ya que la práctica deportiva no solo es importante para fortalecer la salud de las personas, sino también para la reconstrucción del tejido social”.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa reiteró el compromiso del Congreso del Estado para legislar a favor del deporte, con la finalidad de impulsar la actividad física en las y los poblanos.

En este acto protocolario se entregaron 63 reconocimientos a hombres y mujeres en las siguientes disciplinas: buceo deportivo y de rescate, futbol, atletismo, ciclismo, tenis de mesa, ajedrez y lucha libre. Así como a docentes, entrenadores, promotores y grupos deportivos.

Cabe señalar que también se entregaron reconocimientos a practicantes de deporte adaptado, en futbol, atletismo, ajedrez, natación, lanzamiento de bala y disco.

En este evento también se contó con la presencia del diputado Elías Lozada Ortega y la legisladora María Soledad Amieva Zamora. Asimismo, asistió la titular de la Secretaría del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra y el rector de la Universidad del Deporte, José Luis Sánchez Solá.