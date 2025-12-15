Video: Pasaje del Cablebús costará entre 10 y 11 pesos, informó Armenta

Erika Méndez
Pasaje del Cablebús costará entre 10 y 11 pesos, anunció el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, indicó que los usuarios podrán subir y bajar en cualquier estación con un solo costo, lo que coadyuvará a la economía de las familias.
Explicó que recorrer en camión las rutas que contempla el servicio de transporte por cable genera un gasto de hasta 40 pesos a los poblanos.
