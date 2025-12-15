Cristiano Ronaldo recibe sanción oficial de la FIFA y queda habilitado para el Mundial 2026

SOY FÚTBOL

La FIFA confirmó este martes 25 de noviembre la sanción a Cristiano Ronaldo luego de su expulsión en el partido de clasificación al Mundial 2026 frente a Irlanda. El capitán portugués recibió una suspensión de un partido —ya cumplida en la goleada 9-1 ante Armenia— y quedó con dos fechas adicionales condicionadas a su comportamiento futuro.

El episodio se produjo el pasado 13 de noviembre en Dublín, cuando el árbitro sueco Glenn Nyberg mostró tarjeta roja directa tras la revisión del VAR, que corrigió una amarilla inicial. Ronaldo fue expulsado por un codazo al defensor irlandés Dara O’Shea, en una acción que marcó un hecho inédito en su carrera internacional: su primera roja directa en 226 partidos con la selección absoluta.

Alivio en Portugal y disponibilidad para el debut mundialista

La resolución del Comité de Disciplina de la FIFA trajo alivio en Portugal, ya que existía el riesgo de una sanción de hasta tres partidos. De haberse confirmado ese escenario, Cristiano Ronaldo habría quedado fuera de buena parte de la fase de grupos del Mundial 2026, algo que finalmente no ocurrirá.

Con la reducción del castigo, el delantero estará disponible para el debut de la ‘Seleção das Quinas’ en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal cerró la clasificación como líder de su grupo y conocerá a sus rivales el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos.

Mientras tanto, el combinado luso planifica amistosos de alto nivel como preparación, entre ellos un duelo frente a México en marzo, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca. La sanción deja un mensaje claro: a sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo clave, pero deberá mantener un comportamiento disciplinado para evitar nuevas suspensiones en la recta final hacia el Mundial 2026.