Mohamed entra a la historia: bicampeón y entre los técnicos más ganadores del futbol mexicano

EXCELSIOR

Antonio El Turco Mohamed consiguió el bicampeonato con el Toluca y engrandeció su historia en México

Las lágrimas de Antonio Mohamed delataban su tremenda felicidad. Es bicampeón del futbol mexicano y cosechó en su historial su quinto título.

El Turco es uno de los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano. Desde su primer título con el Tijuana en 2012 no ha parado de magnificar su sistema como uno de los más efectivos.

Con el rosario en la boca y en el vértigo de las lágrimas, consiguió con el Toluca por primera vez en su carrera ser bicampeón del futbol mexicano.

Los títulos en 2012 con el Tijuana, 2014 con el América, 2019 con el Monterrey y estos dos con el Toluca lo ponen en uno de lo sitios preferenciales de la liga.

LOS BICAMPEONES

El primer bicampeón del futbol mexicano fue Rafael Garza Gutiérrez Récord con el América en los años 20. Entre él y Percy Clifford lograron el primer tetracampeonato de un equipo en México. Rafael Garza Gutiérrez Récord lo hizo en 1925 y 1926 y Clifford en 1927 y 1928.

Arpad Fekete lo logró con las Chivas en el inicio del campeonisimo en los años de 1959 y 1960. Contribuyó después a la estela de títulos Javier de la Torre en 1961 y 1962.

Ignacio Trélles fue con el Toluca en la época bohemia lo que es Mohamed en la época actual. El gran patriarca del futbol mexicano logro el bicampeonato en 1967 y 1968.

Raúl Cárdenas, uno de sus mejores pupilos lo hizo con Cruz Azul en 1972 y 1974, consiguiendo tres seguidos.

Luego vendría la etapa dorada del América. Con Miguel Ángel Zurdo López ganaron el torneo de 1985 y el Prode 85 y después con Jorge Vieira en 1988 y 1989.

Manuel Lapuente cerró la época de los torneos largos, aquellos más fuertes en donde logró el bicampeonato con el Necaxa en 1995 y 1995.

En torneo cortos la historia la comenzó Hugo Sánchez con los Pumas en 2004, año en que ganaron ambos torneos.

Gustavo Matosas lo hizo con el Léon en 2013 y 2014.

Diego Cocca con el Atlas en 2021 y 2022.

Y André Jardine en 2023 y 2024 se coronó bicampeón y aumentaría uno más en el Apertura 2024.