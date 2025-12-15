Paquete arancelario tiene como objetivo cuidar 350 mil empleos: Marcelo Ebrard

EXCELSIOR

El titular de Economía comentó que los aranceles impuestos buscarán apoyar al Plan México para posicionar al país en una de las 10 economías más grandes del mundo.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó el objetivo principal del paquete arancelario, el cual mencionó busca proteger a la pequeña, mediana y grande industria nacional.

Desde Palacio Nacional, el funcionario federal mencionó otra de las metas del paquete arancelario, el cual es cuidar alrededor de 350 mil empleos mexicanos en todo el país, de ahí la necesidad de esta estrategia.“Las industrias primero se tienen que posicionar dentro del mercado con precios bajos, posteriormente aumentan los precios para mantener los empleos. Es por ello que se aumentan los aranceles”, comentó.

El secretario detalló por otro lado, que la balanza comercial con Asia es de 10 a 1 y sigue creciendo a favor de los países asiáticos, por ello hay que proteger las industrias automotriz, textil, calzado y acero, entre otros.

Marcelo Ebrard aprovechó el espacio desde el Salón Tesorería para mostrar la tendencia de las empresas que registraron un aumento de demanda en las siguientes industrias:

Industria textil y vestido, 20.8%

Industria del calzado, 22.3%

Industria del acero, 12.4%

Industria automotriz, 34%

¿Aranceles encarecen productos?

A pregunta expresa sobre si esta medida arancelaria encarece los productos, el titular de Economía respondió que no, pues afirmó que si hay incrementos será de alrededor de 0.2 por ciento porque las empresas que exportan a México tienen un amplio stock.

Por último, el excanciller comentó que los aranceles impuestos buscarán apoyar al Plan México para posicionar al país en una de las 10 economías más grandes del mundo.

Se prevé que cumplan con los siguientes objetivos: