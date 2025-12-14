Recomendaciones de seguridad eléctrica para adornos y árboles de Navidad

– _Usa luces y extensiones certificadas, evita sobrecargas y desconecta las instalaciones al salir o dormir_

– _Revisa cables antes de decorar, elige luces LED para mayor seguridad y asegúrate de usar productos adecuados para exteriores_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 14 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad recuerda la importancia de seguir medidas de seguridad eléctrica al instalar árboles de Navidad y adornos luminosos. Durante esta temporada, aumenta considerablemente el uso de luces, extensiones y decoraciones.

Es fundamental tomar precauciones para evitar incendios o cortocircuitos.

Se recomienda priorizar productos certificados, evitar sobrecargas en los tomacorrientes y desconectar todo cuando no haya supervisión para garantizar celebraciones más tranquilas y seguras.

Antes de decorar, revisa cables, enchufes y extensiones para asegurarte de que no estén dañados o desgastados.

Opta por luces y extensiones certificadas, evitando artículos que no garantizan calidad ni seguridad.

También se recomienda elegir luces LED, que consumen menos energía, generan menos calor y reducen el riesgo de sobrecalentamiento, asegurando una instalación confiable desde el inicio, recomendación que brinda la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Si decorarás exteriores, utiliza luces diseñadas específicamente para ese propósito, preferiblemente con cubiertas tipo manguera para mayor resistencia.

Estos productos están preparados para soportar humedad, lluvia y cambios de temperatura, lo que disminuye el riesgo de fallas eléctricas.

Colocarlas correctamente y evitar puntos donde puedan dañarse ayuda a mantener una decoración segura y a prolongar la vida útil de los adornos.

Durante la instalación, evita conectar más de tres extensiones en serie y distribuye la carga entre distintos enchufes para prevenir sobrecalentamientos.

Mantén los cables lejos de alfombras, tapetes, niños, mascotas y recuerda desconectar todas las luces al salir de casa o antes de dormir. Al retirarlas, desconecta siempre desde el enchufe y no jalando el cable para evitar daños en el aislamiento.

Finalmente, es importante que al concluir las fiestas decembrinas, almacenes las luces enrollándolas sin forzar los cables y guardándolas en un lugar seco para evitar humedad y deterioro.

Un almacenamiento adecuado prolonga su vida útil y permite reutilizarlas de manera segura en próximas celebraciones, garantizando decoraciones seguras y funcionales año tras año.