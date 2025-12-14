BUAP exhorta al uso obligatorio de cubrebocas en las instalaciones universitarias

María Huerta

A fin de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar, la BUAP exhortó a tomar medidas de seguridad sanitaria ante la confirmación del primer caso de influenza virus A H3N2, subclado K, que ha aumentado fuera de México las hospitalizaciones y mortalidad en infantes, adultos mayores, embarazadas y personas con aficiones crónicas.

La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) señaló que, tras dicha situación y partiendo del principio de preservar la vida y la salud de la comunidad universitaria, según los acuerdos aprobados por el Consejo Universitario, por prevención se exhorta a lo siguiente:

Aplicar las medidas de seguridad que la autoridad sanitaria ha recomendado, para reducir el riesgo de contagio y que estén incluidas en el Decálogo Institucional.

Acudir a vacunarse contra la influenza -quienes no lo han hecho este año- sobre todo los mayores de 60 años, niños, embarazadas, los que tengan enfermedades crónicas y el personal sanitario de las unidades de salud universitarias.

Higiene correcta de manos, uso de gel antibacterial.

Dentro de las instalaciones universitarias, uso permanente y adecuado del cubrebocas en síntomas respiratorios.

En las clínicas de medicina familiar y clínica integral del adulto mayor y de todas las áreas del Hospital Universitario de Puebla, el uso obligatorio del cubrebocas.

Uso de gel obligatorio en las entradas de las clínicas de Medicina Familiar, Hospital Universitario, y CIAM para todas las personas que deben ingresar.