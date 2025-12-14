De 202 viviendas en riesgo, solo 20% de los dueños interesado en intervenirlas: Aimeé Pérez

De 202 viviendas en riesgo, solo el 20% de los dueños interesados en intervenirlas: Aimeé Pérez

By Redaccion1 / 14 diciembre, 2025
María Tenahua

La gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, destacó que de 202 inmuebles que representan un riesgo para los ciudadanos, solo el 20 por ciento de los dueños está interesado en intervenirlos.

Destacó que este porcentaje se ha acercado a la gerencia para solicitar una orientaciónz saber cómo intervenirlos y con qué tipo de materiales.

La dependencia a su cargo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) firmaron un convenio de ventanilla única en el Centro de Atención Municipal (CAM) en la 4 Poniente y 11 Norte, para que los propietarios realicen sus trámites de manera más ágil y rápida.

La funcionaria municipal comentó que, en este lugar, se le informa si su inmueble está catalogado y qué tipo de intervención pueden realizar.

