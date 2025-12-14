Al menos 11 muertos tras tiroteo en fiesta judía en Australia

Excelsior

El ataque ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, que congregaba a cerca de mil asistentes, entre familias, niños y turistas.

Una de las playas más emblemáticas del país se transformó en escenario de terror. Al menos once personas murieron y otras 29 resultaron heridas este domingo tras un tiroteo masivo en Bondi Beach, al este de Sídney, durante una celebración judía por el inicio de Janucá. Las autoridades australianas calificaron el ataque como un acto terrorista con motivación antisemita.

El ataque ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, que congregaba a cerca de mil asistentes, entre familias, niños y turistas. Según la policía de Nueva Gales del Sur, uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que un segundo agresor permanece en estado crítico bajo custodia médica.

Explosivos, armas y una operación coordinada

La policía confirmó el hallazgo de artefactos explosivos improvisados dentro de un vehículo cercano a la playa, vinculado al atacante fallecido. Este elemento reforzó la hipótesis de que se trató de un ataque planificado, no de un acto aislado.

Las primeras llamadas de emergencia se registraron a las 18:47 horas locales, cuando múltiples testigos reportaron disparos continuos en plena zona recreativa, uno de los puntos más concurridos de Australia durante los fines de semana.

“Bang, bang, bang”: el terror en primera persona

Camilo Díaz, estudiante chileno de 25 años que se encontraba en el lugar, relató que los disparos parecían no terminar.

Se sintió como diez minutos seguidos de ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma muy potente”, dijo.

Periodistas en el sitio describieron una escena caótica: objetos abandonados, un cochecito de bebé, mochilas y ropa esparcida mientras las personas huían desesperadas. Personal médico atendía a víctimas sobre el césped, y junto a un árbol fue localizada un arma que parecía una escopeta.

Harry Wilson, residente local, declaró haber visto al menos diez cuerpos en el suelo y sangre por todas partes.

“Un ataque al corazón de nuestra nación”

El primer ministro Anthony Albanese se dirigió al país en un mensaje televisado, calificando el ataque como un acto de odio deliberado.

Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser una celebración de la fe. Es un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que golpea el corazón de nuestra nación”, afirmó.

Albanese también reconoció como héroes a los ciudadanos que enfrentaron a uno de los atacantes y lograron desarmarlo, evitando una masacre aún mayor.

Reacciones internacionales y tensión diplomática

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el hecho como un “ataque cruel contra los judíos”, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al gobierno australiano de alimentar el antisemitismo, tras el reconocimiento de un Estado palestino.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión internacional, marcado por la guerra en Gaza y el incremento de incidentes antisemitas en varios países occidentales.

Una tragedia “completamente previsible”

Para líderes de la comunidad judía en Australia, el ataque no fue una sorpresa. Robert Gregory, jefe de la Asociación Judía de Australia, afirmó que se trató de una tragedia “completamente previsible” y acusó al gobierno de no haber protegido adecuadamente a la comunidad.

Desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, Australia ha registrado múltiples incidentes antisemitas, incluidos incendios provocados en un café kosher en Bondi y en la sinagoga Adass Israel en Melbourne. El gobierno australiano ha atribuido estos hechos a operaciones dirigidas desde Irán, lo que derivó en la expulsión del embajador iraní.

Seguridad bajo cuestionamiento

Bondi Beach, símbolo del estilo de vida australiano, quedó bajo resguardo policial total mientras avanzan las investigaciones. El ataque reavivó el debate sobre seguridad en eventos religiosos, radicalización, y la capacidad del Estado para prevenir actos de terrorismo interno.