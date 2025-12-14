SEP recibe distinción Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025

Excelsior

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) fue distinguida con el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, al obtener el primer lugar en la categoría Atención a Quejas, un reconocimiento entregado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el reconocimiento no es casual. Dijo que responde a una política pública que busca hacer de los derechos humanos una práctica diaria dentro del sistema educativo, no solo un principio en el papel. Recordó que entre los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra garantizar el respeto pleno a los derechos y erradicar cualquier forma de discriminación, particularmente en espacios escolares.

Delgado Carrillo subrayó que la Nueva Escuela Mexicana tiene una base humanista clara. Coloca en el centro la dignidad de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. “Hablar de transformación educativa implica asegurar que cada decisión respete los derechos de quienes integran el Sistema Educativo Nacional”, señaló ante funcionarios y representantes del sector.

El titular de la SEP insistió en que el enfoque de derechos humanos debe reflejarse en la atención cotidiana. Desde una queja administrativa hasta un conflicto escolar. Ahí, dijo, se mide la capacidad real de las instituciones para responder con sensibilidad y responsabilidad.

El reconocimiento fue recibido por el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, de manos de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en el recinto legislativo del Senado de la República. Concheiro afirmó que el premio es resultado del esfuerzo colectivo de servidoras y servidores públicos que han asumido la atención a la comunidad educativa con seriedad y respeto.

Explicó que escuchar, atender y resolver inconformidades no es un trámite menor. Es parte esencial de la construcción de confianza entre las autoridades educativas y la sociedad. “La transformación no ocurre solo en los planes de estudio. También se construye cuando las instituciones dan la cara y responden”, comentó.

Concheiro Bórquez destacó que la Nueva Escuela Mexicana avanza no solo en el terreno pedagógico, sino en la conformación de escuelas más sensibles, democráticas y críticas, donde los derechos humanos funcionan como guía cotidiana. Añadió que este galardón compromete a la AEFCM a reforzar acciones preventivas, consolidar una cultura de legalidad y asegurar espacios escolares libres de violencia y discriminación.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el premio se otorga con la convicción de que los derechos humanos son producto de luchas históricas. Su finalidad, dijo, es mejorar las condiciones de vida, ampliar libertades y fortalecer la justicia, la igualdad y la democracia. En una palabra, dignidad.

El acto cerró con un reconocimiento al acompañamiento de la SEP y de instancias federales y locales, cuya coordinación ha permitido avanzar hacia un modelo educativo que pone a la persona en el centro. Una tarea que, coincidieron, no admite retrocesos.