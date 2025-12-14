Murió motociclista sobre Periférico Ecológico en Amozoc 

Desde Puebla
Un motociclista perdió la vida tras accidente sobre Periferico Ecológico en Amozoc.
Durante la madrugada de este domingo, a la altura del Parque Industrial Chachapa.
El occiso fue identificado como Óscar de Jesús N.
Paramédicos Protección Civil de Amozoc acudieron a brindar atencion prehospitalaria al masculino, que carecia de signos vitales.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente.
