Murió motociclista sobre Periférico Ecológico en Amozoc 

Desde Puebla

Un motociclista perdió la vida tras accidente sobre Periferico Ecológico en Amozoc.

Durante la madrugada de este domingo, a la altura del Parque Industrial Chachapa.

El occiso fue identificado como Óscar de Jesús N.

Paramédicos Protección Civil de Amozoc acudieron a brindar atencion prehospitalaria al masculino, que carecia de signos vitales.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente.