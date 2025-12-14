Fuerzas de seguridad realizan operativos en penales de Puebla y Huauchinango.

– Al interior de estos centros penitenciarios se aseguraron 51 objetos punzocortantes, 45 envoltorios con posible marihuana, 18 teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de mantener el orden, la gobernabilidad y el correcto funcionamiento en los centros penitenciarios del estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuó operativos de revisión al interior de los penales de Puebla y Huauchinango.

Con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), la SSP localizó en el centro penitenciario de Puebla 45 envoltorios con posible marihuana, 18 teléfonos celulares, 16 objetos punzocortantes, nueve bocinas, accesorios para equipos telefónicos, agujas y tinta para tatuar.

Mientras que, en el penal de Huauchinango, se aseguraron más de 35 objetos punzocortantes, recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, accesorios para teléfonos celulares y botellas con solventes orgánicos derivados del petróleo.

Estas revisiones por parte de las autoridades se llevaron a cabo en módulos, dormitorios y espacios comunes, con estricto apego a los derechos humanos de la población en reclusión.