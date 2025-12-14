La esposa de Macron enfrenta críticas por usar un insulto contra manifestantes feministas

El Diario 24

Brigitte Macron, esposa del presidente francés, Emmanuel Macron fue criticada este martes después de que surgiera un video en el que se la ve usando un insulto contra manifestantes feministas.

En la escena, filmada el pasado domingo, la esposa del mandatario de Francia aparece en una conversación tras bambalinas en el teatro Folies Bergère de París con Ary Abittan, un actor y humorista francés previamente acusado de violación, antes de una actuación que estaba a punto de dar. La noche anterior, activistas feministas interrumpieron su espectáculo con gritos de ”¡Abittan, violador!”

Antes de la actuación, Brigitte Macron le preguntó cómo se sentía. Cuando él dijo que estaba asustado, ella hizo una referencia despectiva y sexista hacia las mujeres, añadiendo: “Si hay algunas zorras estúpidas, las echaremos”.

Su oficina dijo en un comunicado que la primera dama había tratado de calmar los nervios del actor: “Como se muestra en el video, la única intención de la señora Macron era tranquilizar a un artista que, en su camerino antes de salir al escenario, acababa de decirle: ‘Estoy asustado’, porque su espectáculo había sido interrumpido la noche anterior”.

“De ninguna manera ataca una causa. Sin embargo, desaprueba los métodos radicales utilizados para impedir que un artista actúe en el escenario, como fue el caso el sábado por la noche”.

El grupo feminista Nous Toutes (Todas Nosotras, en español) señaló que sus activistas interrumpieron el espectáculo de Abittan para protestar contra lo que describieron como “la cultura de la impunidad” en torno a la violencia sexual en Francia.

Los magistrados dieron por terminada la investigación de la acusación de violación de 2021 contra Abittan por falta de pruebas en 2024, una decisión que luego fue confirmada en apelación en enero de este año, de acuerdo con los medios franceses.

En un comunicado en Instagram, Nous Toutes denunció “a los lugares que despliegan una alfombra roja para hombres acusados de violación, normalizando la violencia sexista y sexual. Es un insulto público a las víctimas. Víctimas, les creemos. Violadores, no les perdonamos”.