Casa de Maternidad y Universidad de las Bellas Artes, anuncios del 1er informe de Alejandro Armenta

Si alguien esperaba algún pronunciamiento o pista del gobernador Alejandro Armenta Mier sobre las elecciones intermedias del 2027 y quién podría ser candidato de la 4T en Puebla capital, mandó agradecimientos y elogios tanto a Laura Artemisa, Choco Parra y Pepe Chedraui, los precandidatos visibles en este momento.

Incluso, con un largo colmillo político, Armenta Mier agradeció la asistencia de su primo y senador, Ignacio Mier Velazco, al que colocó en una de las primeras filas, pese al ancestral distanciamiento entre ambos. Así que el gobernador no dio pistas sobre quién podría encabezar a la 4T en la Angelópolis en 2027, pero sí anunció proyectos innovadores y trascendentes, como la casa de maternidad y la Universidad de las Bellas Artes.

La casa de maternidad forma parte del fuerte impulso de la actual administración estatal al rubro de la salud física y mental, se colocará donde antes estaba la llamada “Casa Puebla”; es decir, la residencia de los ex gobernadores en funciones y será un centro de atención a mujeres, niños y adolescentes: Video: Museo Barroco se convertirá en Universidad de las Bellas Artes, anunció Armenta

La Universidad de las Bellas Artes de Puebla luce como una propuesta innovadora en el país, como la Universidad del Deporte, las Casas Carmen Serdán y varios proyectos de la actual administración. Estará donde actualmente se ubica el Museo Barroco, pero no se ha precisado si éste desaparecerá o se mantendrá y extenderá sus funciones.

En caso de desaparecer el Museo Barroco, se tendrá que definir el futuro de sus exposiciones y el patrimonio histórico y cultural que resguarda: En Puebla, transformación con sentido humano: Alejandro Armenta

EL TEMPESTUOSO MUSEO BARROCO

Desde su inicio, en 2016, el Museo Barroco fue tempestuoso, polémico y controversial. Diseñado por el afamado arquitecto japonés Toyo Ito (premio Pritzker), en su corta vida obtuvo varios reconocimientos como la obra del año (Cemex), excelencia a la innovación cultural (Fitur), Lieberman (CMIC) tras sus méritos en ingeniería, innovación y creatividad en infraestructura.

Pero también se erigió como uno de los más claros –Y CAROS- ejemplos del egocentrismo, saqueo y autoritarismo del neoliberalismo depredador y salvaje del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas (qepd), que no dudó en endeudar por más de dos décadas a la entidad con la construcción del recinto cultural más caro a nivel mundial por metro cuadrado: Puebla acaba con el saqueo en el Museo Barroco: Armenta

Su onerosísimo costo superior a los 7 mil 200 millones de pesos y el contrato –bajo el esquema de Proyectos de Participación Social (PPS)- por pagar hasta 2039, que obligaba a los gobiernos estatales a dar 500 millones de pesos anuales a la empresa constructora, que era la VERDADERA DUEÑA del Museo Barroco, hasta que Alejandro Armenta negoció con ella y liquido la deuda: Acusa Miguel Barbosa fraude por 400 mdp en el Museo Barroco

Mientras se precisa si desaparece o solamente se transforma, dicha sede no sirvió para apuntalar un proyecto político presidencial, como se intentó cuando se creó el museo en 2016, pero sí contribuyó a poner más a Puebla en el mapa del turismo cultural y a fortalecer su identidad como patrimonio mundial artístico:Gobierno estatal reactiva el Museo Barroco al favorecer el talento cultural y artístico poblano

“MOVIDO, INTELIGENTE, ENTUSIASTA Y RENOVADOR”

Al informe de Armenta Mier, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó como su representante a una de sus más cercanas colaboradoras, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien no dudó en emitir varios elogios a su anfitrión: “Movido, inteligente, entusiasta, renovador”, etc.

Que haya enviado a una emisaria de primer nivel, ratifica el fuerte respaldo de Sheinbaum Pardo al gobierno de Puebla, como lo ratificó el miércoles pasado su presencia durante la reinauguración del hospital IMSS-Carmen Serdán, antes San Alejandro: Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum inauguran el IMSS San Alejandro

Las demostraciones de apoyo, colaboración, respeto institucional y personal y la muy buena relación entre el gobernador de Puebla y la presidenta de México han sido permanentes desde que ambos iniciaron sus administraciones. Incluso, durante la misma semana que Armenta Mier iba a presentar su 1er informe, Sheinbaum Pardo no dudo (11 de diciembre) en destacar los avances del auto eléctrico desarrollado en el estado, el Olinia:Grandes avances del vehículo eléctrico “Olinia” en Puebla: Sheinbaum