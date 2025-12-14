Perspectivas tecnológicas 2026 para las empresas: madurez de la Inteligencia Artificial, la evolución hacia redes 6G y la sostenibilidad en centros de datos

Staff/RG

Centros de datos enfrentarán presiones tanto por el crecimiento de la demanda como por la estabilidad del suministro eléctrico

2026 el año donde las tecnologías enfocadas en protección serán protagonistas.

Ciudad de México, diciembre 2025.- El 2026 marcará un año decisivo para la transformación tecnológica: la Inteligencia Artificial dejará de ser un experimento para convertirse en una herramienta cotidiana que redefine la operación y la toma de decisiones en las organizaciones. De acuerdo con Ikusi, compañía especializada en soluciones de digitalización y ciberseguridad, el próximo año estará definido por tres grandes ejes: la estabilización de los modelos de IA, la regulación frente al fraude digital y la evolución tecnológica que impulsará el desarrollo de redes 6G y centros de datos más sustentables.

“El 2026 será el año en que la Inteligencia Artificial encuentre su ritmo. Las compañías dejarán de experimentar y empezarán a integrar modelos más estables, entrenados para actuar como lo haría una persona, con resultados inmediatos y precisos”, explicó Gustavo Valdez, Director General de Ikusi en México. “Pasaremos de la curiosidad a la confianza: las empresas usarán la IA en procesos realmente críticos”.

La madurez tecnológica también traerá desafíos. El uso cada vez más sofisticado de la voz y el video en fraudes digitales ha encendido alertas, por lo que se espera que la regulación de la IA cobre especial relevancia. La necesidad de establecer marcos normativos que delimiten su uso responsable será tan urgente como su propio avance.

“Así como la IA abre oportunidades enormes, también amplifica los riesgos. La suplantación de identidad mediante IA generativa plantea un nuevo tipo de amenaza que exige respuestas más rápidas, más inteligentes y con capacidad de reacción integral”, señaló Valdez.

Otro punto clave será el papel de los centros de datos, que enfrentan presiones tanto por el crecimiento de la demanda como por la estabilidad del suministro eléctrico y los desafíos del enfriamiento. La eficiencia energética y la sustentabilidad se perfilan como prioridades esenciales.

“Los centros de datos deberán adelantarse a los escenarios de consumo y enfriamiento con estrategias autosustentables. No solo por costos, sino por responsabilidad ambiental”, puntualizó el directivo.

A la par, la red 6G comenzará a entrar en el radar de las empresas tecnológicas. Aunque aún en fase de desarrollo, promete una conectividad con velocidades superiores, latencia ultrabaja y una integración profunda con la IA, mayor eficiencia energética y el Internet de las Cosas (IoT). Estas características abrirán paso a experiencias completamente nuevas, desde ciudades hiperconectadas hasta ecosistemas industriales autónomos.

El panorama general, advierte Ikusi, apunta hacia un 2026 donde las tecnologías enfocadas en protección serán protagonistas. La complejidad de las amenazas digitales exigirá respuestas coordinadas y sistemas de defensa más ágiles, con la inteligencia artificial y la analítica avanzada como aliados indispensables.