Video: Museo Barroco se convertirá en Universidad de las Bellas Artes, anunció Armenta

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el Museo Internacional del Barroco (MIB) se convertirá en la Universidad de las Bellas Artes.

Al rendir su primer informe, dio cuenta de los avances en diferentes materias y destacó la importancia de trabajar al servicio de la población.

En cuestión de infraestructura, resaltó la inauguración de la Casa de Maternidad en Puebla y la construcción del nuevo Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades.

Destacó la rehabilitación del ahora Hospital General Carmen Serdán, antes San Alejandro, inaugurado por Claudia Sheinbaum Pardo.

En seguridad, resaltó la reducción hasta del 41% en delitos como el feminicidio, el 29% en el robo a transportistas, 20% en robo a transeúntes.

Aseguró que Puebla cuenta con una policía mejor equipada y cercana al pueblo.

Además, se ha fortalecido la coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina para combatir a la delincuencia.