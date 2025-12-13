Avión con 275 pasajeros regresa por falla y provoca incendio en el aeropuerto

Excelsior

Un Boeing 777 de la estadunidense United Airlines tuvo que retornar el sábado tras despegar debido a una falla en el motor, lo que provocó un incendio cerca de la pista del aeropuerto Washington Dulles, indicaron varias fuentes a la AFP.

Poco después del despegue, el vuelo United 803 regresó a Washington Dulles y aterrizó de manera segura para resolver un problema de pérdida de potencia en uno de sus motores”, explicó la aerolínea.

No se reportaron heridos entre los 275 pasajeros y los quince miembros de la tripulación.

El vuelo tenía como destino el aeropuerto Haneda de Tokio.

Una portavoz del aeropuerto de Dulles, el más grande de la capital estadunidense, dijo que el avión despegó alrededor de las 12:20 locales y “prendió fuego a matorrales cerca de la pista de despegue”.

El incendio fue extinguido y la aeronave regresó a Dulles de manera segura alrededor de las 13H30, donde fue inspeccionada por los bomberos del aeropuerto”, añadió.

La pista afectada tuvo que cerrarse “por un tiempo limitado, pero Dulles cuenta con varias pistas y las demás operaciones de vuelo no se vieron afectadas”, afirmó la portavoz.

El regulador estadounidense de aviación (FAA) explicó que el avión regresó a Dulles tras sufrir una “falla de motor durante el despegue”, sin dar más detalles. Dijo que investigará el incidente.

Incendios y fallas en aviones

En 2025 se han registrado varios incidentes aeronáuticos relacionados con fallas de motor e incendios sin víctimas, lo que ha puesto atención en la seguridad operacional de vuelos comerciales.

En abril, un avión de Delta Air Lines con 200 pasajeros sufrió un incendio en el motor antes del despegue en el aeropuerto de Orlando, lo que obligó a evacuar a la tripulación de manera segura sin heridos.

Otro caso relevante de este año fue el vuelo de United Airlines desde Houston a Nueva York que tuvo que ser evacuado tras un fuego en el motor durante la fase de despegue, desencadenando el uso de toboganes de emergencia y una respuesta rápida de los equipos de tierra, aunque tampoco dejó lesionados.

Además, en junio un vuelo de American Airlines desde Las Vegas regresó de emergencia por fallas y estallidos en el motor, lo que generó preocupación entre los pasajeros y obligó a aterrizar de manera segura, consolidando una tendencia de eventos con fallas mecánicas gestionadas sin consecuencias graves gracias a protocolos de seguridad.