Organizaciones y colectivos dicen NO al Parque Ecológico y de Reciclaje en Tula, Hidalgo

A unas horas de la consulta popular sobre el proyecto de Parque Ecológico y de Reciclaje en Tula, Hidalgo, alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil y colectivos locales alertaron sobre la “simulación institucional”, que pretende realizar este domingo 14 de diciembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un comunicado de prensa, integrantes de Greenpeace México relataron que Semarnat los convocó de manera exprés “a una supuesta reunión informativa sobre el proyecto”.

La sesión no ofreció datos nuevos ni documentos técnicos; únicamente repitió información que ya circula en redes y en la página oficial, de modo que fue propaganda de un proyecto ya decidido, no un diálogo”, manifestó.

Destacaron que la autoridad ambiental ha difundido que mantiene encuentros con comunidades y sociedad civil con los que “reafirma su compromiso con el diálogo abierto, técnico y transparente con todas las organizaciones de la sociedad civil”, “utilizando la presencia de Greenpeace para legitimar un proceso que nunca ha sido participativo”.

Señalaron que la presencia de micrófonos y cámaras fotografiando a las personas asistentes, así como declaraciones posteriores, demuestran que el objetivo era construir una imagen pública de apertura, más que informar o escuchar preocupaciones reales.

Lo que nos preocupa a las distintas organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este comunicado es que detrás del proyecto hay graves problemas socioambientales, siendo clasificado el lugar donde se espera construirlo, el Valle del Mezquital, por Conahcyt como una de las peores Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental en México, además de las fallas estructurales que Semarnat minimiza”, advirtieron.

Detallaron que la Ley General de Economía Circular, pilar del proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje, prioriza criterios económicos sobre ambientales y de salud, mantiene la economía lineal, tiene grandes retos de aplicación, y centra su foco en la valorización y aprovechamiento de residuos, no en la prevención y reducción de su generación.

Además de que no incluye indicadores sanitarios, trazabilidad de sustancias tóxicas, ni coordinación con el sector salud, “y quizá lo más grave, la ley normaliza la termovalorización, mientras que la Semarnat niega que la ley y el proyecto impliquen incineración”.

Sin embargo, la ley sí contempla la quema de plásticos, en tanto el Parque Ecológico y de Reciclaje evalúa la Pirólisis (un tratamiento térmico que puede liberar Contaminantes Orgánico Persistentes (COP), como dioxinas, furanos, metales pesados (cadmio, plomo, mercurio) y dejar residuos peligrosos que después deben almacenarse en confinamientos especiales para estos materiales tóxicos; lo cual ya cuenta con acuerdos para la participación de empresas que convierten residuos plásticos en energía (mediante la termovalorización) como PET Gas y Greenback”, revelaron.

Organizaciones y colectivos como Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir; Unión de Damnificados Tula Somos Todos; Movimiento Ambientalista Pro Salud Apaxco Atotonilco: Frente de Comunidades en Contra de la Incineración; Alianza Hidalguense Ambiental y el Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, indicaron que la propia Semarnat reconoció que el proyecto del parque requiere una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero ésta no existe al día de hoy.

Sin MIA, cualquier consulta pública es, por definición, una simulación. Al no existir una MIA, para la comunidad se vuelve imposible poder aprobar un proyecto que ni siquiera ha evaluado las consecuencias a la salud y al ambiente que podría tener, además de que se trata de una zona altamente impactada, por lo que personas locales cuestionan por qué poner ahí centros de quema y supuesto reciclaje en lugar de un plan de remediación de la región”, subrayaron.

Adelantaron que en caso de que dentro del predio en evaluación se ubiquen líneas de energía eléctrica, vías de comunicación, ductos, canales u otros, la Semarnat deberá ingresar como anexo documentos de liberación de derechos de vía otorgados por la autoridad competente, “y es preciso mencionar que dicho proyecto está contemplado donde existen ductos de PEMEX, de gas y existen torres de alta tensión de CFE”.

Agregaron que en Tula y municipios aledaños, se ve el parque como un posible centro receptor de residuos del Valle de México, más que un proyecto ecológico, ya que se teme que haya nuevos flujos de basura, más contaminación, más emisiones, más consumo de agua para que la industria realice estos proyectos y decisiones tomadas desde el escritorio sin escuchar a los pobladores, quienes viven entre refinerías, termoeléctricas, cementeras, caleras, industria química, e industrias pesadas, con graves afectaciones no solo ambientales sino también en su salud.

La tropicalizada Economia Circular de la Semarnat busca desaparecer los residuos, quemándolos. No ofrece soluciones de raíz, solo gestiona las consecuencias del problema mediante tecnologías sucias, dañinas al ambiente, a la salud de las comunidades y ahora será el fundamento legal para proyectos de muerte en todo el país”, sostuvieron.

Remataron que el llamado Acuerdo de Escazú obliga al Estado Mexicano a garantizar acceso a información y participación pública antes de tomar decisiones ambientales, no después ni a medias.

Es obligación del Estado garantizar el derecho a saber y otorgar información de manera transparente y clara respecto a proyectos ambientales que impactan la vida de las comunidades y territorios. Tener reuniones informativas a pocas horas de aprobación o implementación de una consulta de la magnitud como el proyecto de Hidalgo no da pauta a un diálogo horizontal ni transparente”, concluyeron.

Las organizaciones de la sociedad civil y colectivos convocaron este sábado 13 de diciembre a las 15:00 horas a una “Marcha por la Vida y la Salud”, con el fin de manifestarse en contra del Parque Ecológico y de Reciclaje en Tula, Hidalgo.

“NO AL BASURERO disfrazado de Parque Ecológico”, indica la convocatoria, de la marcha que iniciará en el Nuevo Hospital IMSS en la comunidad de Doxey, y llegará hasta el Centro de Tlaxcoapan, donde se realizará un mitin.