Ejecutaron a dos hombres dentro de su casa en Miahuatlán

Desde Puebla
Dos hombres fueron ejecutados por desconocidos en Santiago Miahuatlán.
Durante la mañana de este sábado en la calle 15 de Mayo en la colonia San Isidro Vista Hermosa.
Los primeros reportes y, de acuerdo con algunos testigos, se sabe que sujetos armados ingresaron a un domicilio y dispararon en repetidas ocasiones a dos personas.
Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil, sin embargo; los dos masculinos ya no contaban con signos vitales.
Se presume un ataque directo por ajuste de cuentas.
No sa sabe hasta el momento la identidad de las victimas.
