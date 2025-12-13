¡Conmovedor! María Victoria canta a la Virgen de Guadalupe en la Basílica a los 102 años

Excelsior

En medio de las tradicionales celebraciones a la Virgen de Guadalupe, María Victoria, sorprendió al público al interpretar un emotivo canto durante las festividades guadalupanas, demostrando que, a sus 102 años, su presencia escénica y su voz siguen siendo motivo de admiración.

María Victoria apareció profundamente conmovida al entonar el tema “Madre Mía”, una canción cargada de religión y emoción. Su interpretación no solo fue recibida con aplausos, sino con un respeto casi reverencial por parte de los asistentes, quienes fueron testigos de un momento que mezcló devoción, nostalgia y orgullo cultural.

Un momento cargado de fe

La presentación de María Victoria fue percibida como un acto simbólico que fue más allá del espectáculo. Su participación en las celebraciones guadalupanas se interpretó como un gesto de agradecimiento y continuidad artística, enmarcado por una fe profunda que ha acompañado a la actriz a lo largo de su vida.

Desde hace más de 70 años, María Victoria ha participado en las tradicionales mañanitas dedicadas a la Virgen de Guadalupe. En muy contadas ocasiones ha dejado de asistir, como ocurrió en 2023 y durante los años más críticos de la pandemia por COVID-19. Por ello, su regreso fue especialmente significativo para quienes conocen su estrecho vínculo con esta tradición religiosa.

Reacciones y reconocimiento en redes sociales

La aparición de María Victoria no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios de distintas generaciones compartieron fragmentos del momento, destacando la fortaleza, lucidez y sensibilidad artística de la cantante. Comentarios de admiración, respeto y agradecimiento inundaron plataformas digitales, donde muchos la calificaron como una “leyenda viva” del entretenimiento mexicano.

Para las nuevas generaciones, su participación fue un descubrimiento con una figura histórica del cine. Para el público que ha seguido su carrera desde sus inicios, el momento representó una conexión directa con su propia historia personal.

Un homenaje que trasciende generaciones

El canto ofrecido por María Victoria no solo destacó por su valor artístico, sino por su profundo significado cultural. La Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional, por lo que ver a una de las grandes figuras del espectáculo rendirle tributo generó una respuesta colectiva cargada de emotividad.

El momento fue interpretado como un puente entre generaciones. Mientras los más jóvenes descubrieron en vivo el talento de una artista histórica, los adultos mayores revivieron recuerdos y emociones ligadas a etapas importantes de su vida. La presentación también despertó un renovado interés por las producciones clásicas en las que participó María Victoria, recordando la importancia de preservar y difundir el legado de quienes han construido la identidad cultural del país.

Lejos de ser solo anecdóta, la participación de María Victoria en las celebraciones guadalupanas reafirma su lugar como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento mexicano. Su presencia, marcada por la serenidad y la gratitud, dejó claro que el arte y la fe pueden convivir de manera armónica, incluso después de más de un siglo de vida.