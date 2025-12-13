Tragedia en la México–Tampico deja cinco muertos y 22 heridos

Excelsior

Cinco personas perdieron la vida y al menos 22 más resultaron lesionadas luego de la volcadura de un autobús de transporte público registrada durante la madrugada de este sábado sobre la carretera federal México–Tampico.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, a la altura del kilómetro 181, en el municipio de Tlanchinol, cuando la unidad de la línea Futura salió del camino y se precipitó a un barranco, quedando prácticamente destrozada.

Elementos de Protección Civil, así como cuerpos de emergencia de distintos municipios de la región, acudieron al sitio para realizar las labores de rescate.

Los heridos fueron trasladados a hospitales

De acuerdo con el reporte oficial, 22 pasajeros fueron auxiliados con vida y trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

En el lugar del percance se confirmó el fallecimiento de cinco personas, quienes quedaron atrapadas al interior del autobús tras la volcadura.

Las maniobras para la recuperación de los cuerpos se prolongaron por varias horas debido a lo accidentado del terreno.

Entre las personas lesionadas se encuentran hombres, mujeres y menores de edad, originarios de distintos municipios de Hidalgo, así como de la Ciudad de México y del estado de Veracruz.

Autoridades no han dado a conocer aún la identidad de las personas fallecidas.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras que la vialidad en la zona se vio parcialmente afectada durante las labores de auxilio y rescate.