Se accidenta motociclista en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Las unidades de emergencia atienden un accidente de tránsito en la carretera libre México-Tuxpan, a la altura de la esquina con la calle Artículo 115, en la colonia El Potro.

Se reporta una persona accidentada en motocicleta. Los servicios de auxilio ya están brindando atención.

Ubicación exacta: Esquina de la Carretera México-Tuxpan con calle Artículo 115, Col. El Potro.

Se solicita a la ciudadanía:

Extremar precauciones si circula por la zona.

Reducir la velocidad.

Seguir las indicaciones del personal en sitio.

Si es posible, buscar rutas alternas para evitar congestionamientos y facilitar el trabajo de los paramédicos.