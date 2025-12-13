Video: Coloca Alejandro Armenta Mier la primera piedra del Cablebús en Puebla

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier colocó la primera piedra del Cablebús, acompañado de la titular de la secretaría de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El secretario de Infraestructura, Manuel Contreras de los Santos destacó que la obra es un proyecto emblemático, que transformará la movilidad, el tiempo y mejorará la calidad de vida de las familias poblanas.
Detalló que contará con cuatro líneas, que recorrerán 13.61 kilómetros con capacidad para desplazar entre mil a 2 mil 500 personas por hora y tendrá nueve estaciones cómodas y seguras.
Además, precisó que serán instaladas seis torres y en la primera etapa se contará con 154 cabinas, para concluir con 383 y capacidad de 10 personas.
