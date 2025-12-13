Video: Alejandro Armenta presenta su primer informe ante el Congreso; fuerzas políticas fijan posturas

Jorge Barrientos

En sesión solemne del Congreso del estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier entregó su primer informe de las acciones y resultados durante el inicio de su administración.

El acto legislativo se convirtió en un espacio de evaluación y contraste de visiones, donde representantes de las distintas fuerzas políticas reconocieron avances, señalaron pendientes y fijaron sus posicionamientos sobre el rumbo del gobierno estatal.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Fedrha Suriano Corrales calificó el informe como un ejercicio democrático indispensable para la rendición de cuentas.

Si bien reconoció avances, subrayó retos en seguridad, salud, educación, desarrollo económico y reducción de desigualdades.

Afirmó que su bancada mantendrá una oposición responsable, abierta al diálogo y dispuesta a acompañar las acciones que beneficien a Puebla.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Delfina Pozos Vergara destacó la disposición al diálogo de su grupo parlamentario y señaló que una oposición constructiva debe contribuir a los consensos.

Enfatizó la seguridad pública y el acceso al agua como prioridades, y llamó a revisar la concesión del servicio ante las quejas ciudadanas por deficiencias y costos elevados.

En contraste, el diputado Elpidio Díaz Escobar, de Fuerza por México (FXM), aseguró que el primer año de gobierno sentó bases sólidas en diversos rubros.

Resaltó mejoras en indicadores de seguridad, con reducción de delitos de alto impacto, homicidios dolosos y feminicidios, así como avances en infraestructura, obra pública, salud, educación, deporte, atención al campo y combate al robo de combustible.

También destacó proyectos estratégicos como la Universidad del Deporte, la Universidad de la Salud y el fortalecimiento de la obra comunitaria.

Desde Nueva Alianza, el diputado Elías Lozada Ortega subrayó una visión humanista que coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas. Reconoció avances en seguridad, desarrollo económico, infraestructura, cultura, deporte y apoyo al campo, y destacó la educación y la formación en valores como ejes para la paz y el desarrollo sostenible con responsabilidad ambiental.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Celia Bonaga Ruiz expresó una postura crítica al señalar una brecha entre los datos del informe y la percepción ciudadana.

Cuestionó resultados en seguridad, salud y combate a la corrupción, y manifestó preocupación por el subejercicio en infraestructura, presuntas presiones a empresarios y señalamientos contra la prensa, al tiempo que llamó a fortalecer la transparencia y el Estado de derecho.

El diputado José Luis Figueroa Cortés, del Partido del Trabajo (PT), refrendó el respaldo de su bancada al gobernador, al considerar que su administración impulsa una transformación social con énfasis en justicia social, obra comunitaria, fortalecimiento del campo y movilidad urbana y rural. Destacó el incremento presupuestal al sector agrícola y el empoderamiento ciudadano mediante comités de obra.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada María Fernanda de la Barreda Angón señaló que la ciudadanía demanda resultados concretos. Reconoció avances en seguridad, orden administrativo y revisión de contratos heredados, como el del Museo Internacional del Barroco, además del impulso al campo y al desarrollo económico sostenible.

Afirmó que mantendrán una colaboración institucional con vigilancia permanente en temas ambientales, agua y protección a las mujeres.

Finalmente, la diputada María Soledad Amieva Zamora, de Morena, sostuvo que el Primer Informe refleja liderazgo, sensibilidad social y altos niveles de aprobación ciudadana.

Destacó acciones en seguridad, infraestructura, programas sociales, apoyo al campo y fortalecimiento institucional, al señalar que la administración estatal ha privilegiado una política pública con enfoque en derechos humanos, justicia social y atención a sectores históricamente excluidos.

La entrega del informe marcó así un balance plural del primer año de gobierno de Alejandro Armenta, con coincidencias en avances y diferencias en la valoración de resultados y prioridades, en un marco de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.