Detuvimos el saqueo de décadas contra Puebla: Alejandro Armenta en su 1er informe

-El gobernador Alejandro Armenta acudió ante el Congreso del Estado para entregar su Primer Informe de Gobierno.

-Poder Ejecutivo y Legislativo mantendrán colaboración por el bienestar de las familias poblanas.

-Las y los legisladores se comprometieron a realizar un análisis riguroso del documento del Primer Informe de Gobierno.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al entregar su Primer Informe de Gobierno durante la Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado, el gobernador Alejandro Armenta resaltó que su gestión resolvió la deuda del Museo Internacional del Barroco, que representaba un saqueo de 8 mil millones de pesos para las finanzas del estado y con cuyos ahorros construyen obra orientada a la seguridad, la justicia y a la riqueza comunitaria, pilares del modelo de gobierno basado en la bioética social.

Ante las y los diputados locales de la Sexagésima Segunda Legislatura, el mandatario estatal refrendó que, en coincidencia con la visión del Humanismo Mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, le indigna el saqueo al que estuvo sometido Puebla con proyectos de asociaciones público-privadas que generaron la deuda más grande que han tenido que pagar las y los poblanos.

“Hemos actuado con visión de Estado, pensando siempre en el futuro de las próximas generaciones y en la obligación irrenunciable de gobernar para todas y para todos, reconozco a las distintas fuerzas políticas representadas en esta soberanía su amor a Puebla, con su participación se enriquece el diálogo democrático y se fortalece el federalismo”, puntualizó el Ejecutivo estatal.

El gobernador Alejandro Armenta reiteró su disposición a mantener una relación institucional sólida basada en el respeto de los poderes y en el cumplimiento irrestricto de la Constitución. “La pluralidad política es una fortaleza de Puebla y honrarla es parte esencial del compromiso republicano desde que asumí el mandato”.

Al dar respuesta al Informe del mandatario Alejandro Armenta, el presidente de la Mesa Directiva al Honorable Congreso del Estado, Elías Lozada Ortega, reafirmó el compromiso de la Sexagésima Segunda Legislatura de revisar a detalle cada política, programa y obra bajo los principios de transparencia, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos, para asegurar que los proyectos emprendidos se consoliden.

Finalmente, el diputado Elías Lozada Ortega señaló que el Congreso cumplirá con su deber de legislar para que los resultados de gobierno se traduzcan en beneficios tangibles y una mejor calidad de vida.