Tres sistemas de exaescala fabricados por HPE destacan en la lista de las supercomputadoras más rápidas del mundo por tercera vez consecutiva, lo que vuelve a confirmar el liderazgo de HPE en supercomputación

HPE ha desarrollado e implementado 6 de los 10 sistemas más rápidos verificados y 10 de las 20 supercomputadoras de mayor eficiencia energética del mundo

El Capitán es coronado nuevamente como la supercomputadora más rápida del mundo, lo que representa la 8a vez consecutiva que un sistema desarrollado por HPE recibe tal distinción.

HPE continúa reforzando el legado de 50 años de Cray en eficiencia energética a través de refrigeración líquida directa, con la entrega de 10 de las 20 supercomputadoras de mayor eficiencia energética del mundo.

Dos fábricas de IA soberana construidas por HPE debutan en la lista TOP500 como los sistemas más potentes en Canadá y Asia Central.

El proyecto de código abierto Chapel se une a High Performance Software Foundation para ampliar su alcance comunitario.

Las tres supercomputadoras exaescala más rápidas del mundo han sido desarrolladas e implementadas por HPE, de acuerdo con la reciente lista TOP500, lo que refleja el liderazgo global de HPE en la entrega de sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) diseñados para la era de la inteligencia artificial (IA). HPE también continúa ofreciendo una eficiencia energética líder en la industria con su innovadora tecnología de refrigeración líquida directa, presente en 10 de las 20 supercomputadoras más eficientes del mundo, según la lista Green500.

HPE está definiendo el futuro de la IA y el HPC con un nuevo portafolio y actualizaciones de código abierto con un impacto profundo en la industria. Para ampliar su liderazgo en supercomputación, HPE anunció la segunda generación de supercomputadoras de exaescala y un nuevo portafolio de soluciones integrales que incluyen arquitectura renovada, blades de computación y aceleración, redes, software y refrigeración líquida directa. Además, HPE reafirma su compromiso de evolucionar las tecnologías de código abierto que acelerarán la innovación en HPC e IA con la integración del proyecto Chapel en una nueva fundación de software de código abierto.

Liderazgo en rendimiento: HPE ha desarrollado 6 de las 10 supercomputadoras más rápidas del planeta

Por octava vez consecutiva, un sistema fabricado e implementado por HPE obtuvo el reconocimiento como la supercomputadora más rápida del mundo, verificada de manera independiente por la lista TOP500, que se actualiza dos veces al año. Cabe destacar que es la tercera ocasión en la que las supercomputadoras exaescala desarrolladas por HPE ocupan los tres primeros lugares. Este logro destaca la experiencia incomparable de HPE en diseñar, desarrollar y soportar infraestructura a gran escala que acelera el descubrimiento científico, la innovación y la transformación empresarial. Los sistemas desarrollados por HPE que se encuentran entre los 10 primeros lugares de la lista TOP500 son:

Núm. 1 – El Capitán

Fabricada para el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), El Capitán conserva su posición como la supercomputadora más rápida del mundo y ha alcanzado un rendimiento impresionante de 1.809 exaflops, lo que representa un aumento del 4% respecto a las pruebas de rendimiento anteriores del sistema. También continúa clasificando en el primer lugar en la prueba de rendimiento High-Performance Conjugate Gradient (HPCG), que mide el rendimiento de las aplicaciones científicas, y en la prueba HPL-MxP, que evalúa la convergencia entre HPC e IA con cálculos de precisión mixta. A pesar de su potencia, El Capitán es uno de los sistemas de mayor eficiencia energética del mundo y ocupa el lugar 23 en la lista Green500. Impulsado por las APU AMD Instinct™ MI300A, este sistema HPE Cray Supercomputing EX permite conducir investigaciones cruciales en ciencias de la Tierra, física, ciencia de materiales y biología molecular.

Núm. 2 – Frontier

Desarrollado para el Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL) e impulsado por las GPU AMD Instinct MI250 y las CPU AMD EPYC, Frontier debutó en 2022 como el primer sistema exaescala verificado. Con un rendimiento de 1.353 exaflops, Frontier continúa generando avances en física cuántica, energía renovable e ingeniería de precisión. Frontier también ocupó el tercer puesto en la prueba de rendimiento HPL-MxP para cálculos de precisión mixta orientados a cargas de trabajo de HPC e IA, donde alcanzó 11.4 exaflops.

Núm. 3 – Aurora

Desarrollado en colaboración con Intel para el Laboratorio Nacional Argonne (Argonne), Aurora proporciona 1.021 exaflops y es el segundo sistema más potente en la prueba de rendimiento HPL-MxP, donde alcanzó 11.6 exaflops en cálculos de precisión mixta, fundamentales para la investigación basada en IA y en datos.

Núm. 6: HPC6

Desarrollada para Eni, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo en la industria energética, HPC6 es la supercomputadora in situ más potente para uso industrial. Eni utiliza los 477.9 petaflops del sistema para optimizar los procesos industriales de la compañía, mejorar los estudios de dinámica de fluidos para almacenamiento de CO₂ y simular el comportamiento del plasma para la fusión por confinamiento magnético, lo que apoya la estrategia de descarbonización de Eni mediante el estudio avanzado de la transición energética y la ciencia de materiales.

Núm. 8: Alps

Desarrollado para el Centro Nacional Suizo de Supercomputación (CSCS), Alps proporciona 434.9 petaflops a una amplia comunidad de investigadores en Suiza y en otras partes del mundo para estudiar medicina, química cuántica, meteorología e IA/machine learning.

Núm. 9: LUMI

Desarrollada para EuroHPC JU, LUMI es una supercomputadora paneuropea con 379.7 petaflops de rendimiento que soporta la modelización climática, el entrenamiento de redes neuronales en lenguas europeas y una amplia variedad de disciplinas científicas en todo el continente.

Gran legado de eficiencia energética: 10 de las 20 supercomputadoras más eficientes han sido fabricadas por HPE

El éxito de HPE para impulsar la mayoría de las 10 supercomputadoras más rápidas del mundo se compara con el legado de 50 años de Cray de ofrecer eficiencia energética mediante refrigeración líquida directa. Los sistemas modernos de HPE incorporan una arquitectura de refrigeración líquida directa sin ventilador, lo que proporciona eficiencia energética líder en la industria. De los 20 primeros sistemas en la lista Green500, los siguientes 10 fueron desarrollados e implementados por HPE.

Núm. 4 – Isambard-AI, desarrollado para la Universidad de Bristol, es una pieza clave de la infraestructura AI Research Resource (AIRR) del Gobierno del Reino Unido, cuyo objetivo consiste en impulsar la capacidad del país en el desarrollo responsable e innovador de IA en campos como la robótica, datos masivos, investigación climática y descubrimiento de medicamentos.

Núm. 7 – SSC-24 Energy Module, creada para Samsung Electronics, es la supercomputadora de mayor eficiencia energética propiedad de una empresa. El sistema SSC-24 ocupa el puesto 21 en la lista TOP500.

Núm. 8 – Helios GPU, desarrollada para el Centro de Cómputo Académico Cyfronet AGH, es la supercomputadora más rápida de Polonia, ubicada en el lugar 96 de la TOP500.

Núm. 10 – Portage es un sistema de medición de rendimiento creado por HPE para probar cargas de trabajo reales de HPC e IA para la compañía y sus clientes. Portage ocupa el sitio 70 en la lista TOP500 de las supercomputadoras más rápidas del mundo.

Núm. 12 – Hunter fue fabricado para el Centro de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Stuttgart (HLRS), uno de los tres centros nacionales de computación avanzada de Alemania. Hunter soporta una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería y ciencias aplicadas para la industria y la academia.

Núm. 16 – RZAdams, desarrollado para el LLNL, es un sistema hermano adicional de la supercomputadora más rápida del mundo, El Capitan. El sistema RZAdams se ubica en el lugar 72 en la lista TOP500.

Núm. 17 – Frontier TDS es un sistema de prueba y desarrollo creado para ORNL que también se encuentra entre las 100 supercomputadoras más rápidas del mundo en la lista TOP500.

Núm. 18 – Shaheen III GPU es un sistema desarrollado para la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (KAUST) que apoya las prioridades del Reino de Arabia Saudita en excelencia científica, investigación, desarrollo e innovación. En el puesto 18 de la TOP500, es también la supercomputadora más potente de Medio Oriente.

Núm. 19 – Tuolumne fue desarrollado para LLNL como sistema complementario de El Capitán y está dedicado a la ciencia abierta.

Tuolumne ocupa el lugar 12 en la lista TOP500 de las supercomputadoras más rápidas del mundo.

Núm. 20 – El Dorado, desarrollado para los Laboratorios Nacionales Sandia, es un sistema de prueba de aptitud de aplicaciones que brinda apoyo a la misión de gestión de reservas de los Estados Unidos.

Noticias y estrenos notables

Durante el último año, HPE ha desarrollado y entregado varios sistemas nuevos de IA y HPC habilitados por servicios que ofrecen a los clientes implementaciones inmediatas. Como resultado, en los últimos seis meses han debutado en las listas TOP500 y Green500 algunos sistemas de IA soberana notables:

La fábrica de IA soberana de TELUS alcanza el primer lugar en Canadá: Lanzado en septiembre, este sistema ofrece a empresas, investigadores y organizaciones del sector público en Canadá acceso a soluciones avanzadas de IA completamente desarrolladas, gestionadas y alojadas dentro del país para garantizar la privacidad y la soberanía de los datos. Con un rendimiento de 22.74 petaflops, está oficialmente clasificado como el sistema más rápido y potente de Canadá.

Alem.Cloud Sovereign AI debuta como el sistema regional más rápido en Asia Central: Ubicado en la capital del país, Astaná, el sistema Alem.Cloud está operado por el Ministerio de Inteligencia Artificial de la República de Kazajistán y desempeña un papel central para evolucionar las capacidades de HPC en la región. El sistema ingresó a la lista TOP500 en el puesto 86, lo que representa un logro histórico para Kazajistán. Con un rendimiento de 20.48 petaflops, es el sistema más potente del país. Alem.Cloud proporciona una infraestructura digital segura y confiable que soporta servicios gubernamentales, universidades, empresas emergentes y compañías locales de TI, además de apoyar el desarrollo de modelos de IA nacionales, incluyendo modelos de lenguaje de gran tamaño en el idioma kazajo.

Por otra parte, los nuevos sistemas ganadores de HPE incluyen Discovery y Lux, Mission y Vision, Janus y un nuevo sistema enfocado en la corrección de errores cuánticos que se espera impulse la computación híbrida cuántico-clásica.

Ciencia con impacto

Las supercomputadoras y los clústeres de IA líderes en la industria son sistemas potentes diseñados para abordar algunos de los desafíos más complejos del mundo.

HPE desempeña un papel fundamental para ayudar a las organizaciones y a los investigadores a lograr avances científicos, resolver problemas de ingeniería y transformar la manera en que viven las personas. Algunos proyectos recientes destacados incluyen los siguientes finalistas del Premio ACM Gordon Bell:

Los investigadores utilizaron El Capitan para crear una enorme biblioteca de simulaciones físicas de terremotos y tsunamis a través de un gemelo digital de alta fidelidad del fondo marino. Este estudio permite a los científicos predecir el comportamiento de los tsunamis con mayor precisión y podría conducir al desarrollo de un sistema de alerta temprana más rápido y confiable para las comunidades costeras.

Un equipo del ETH Zurich utilizó Frontier y Alps para lograr la primera simulación cuántico-mecánica completa de un transistor de nanocinta, una fina pieza de material capaz de conducir corriente eléctrica.

Otro equipo finalista al Premio Climate Gordon Bell trabajó en Alps para crear simulaciones climáticas globales de alta resolución de 1.25 kilómetros, lo que permitirá a los científicos estudiar la formación de nubes y eventos meteorológicos extremos con una precisión excepcional.

Un equipo liderado por la Universidad del Sur de California (USC) utilizó Aurora para realizar simulaciones masivas de la interacción entre la luz y los materiales cuánticos con un rendimiento sostenido de 1.87 exaflops. El equipo utilizó su infraestructura Multiscale Light-Matter Dynamics para desarrollar modelos de sistemas con más de un trillón de átomos, las simulaciones de este tipo más grandes hasta la fecha.

Investigadores de toda Europa utilizaron las supercomputadoras de EuroHPC, incluyendo LUMI, para el logro innovador del equipo Climate DT, que ejecutó las primeras simulaciones climáticas globales completamente acopladas a varias décadas con una resolución de ~5 kilómetros y un escalamiento de hasta 1 kilómetro en todas las partes del sistema climático simulado. Esta investigación fue nominada al Premio ACM Gordon Bell en la categoría de Modelización Climática.

Otros proyectos de investigación con impacto son:

El Capitan: Simulaciones de alta fidelidad sin precedentes y un uso innovador de la IA de aprendizaje profundo para expandir el conocimiento científico del plegamiento de proteínas.

Frontier: Una colaboración entre investigadores e ingenieros para crear simulaciones de terremotos sumamente detalladas con el fin de estudiar el impacto de la actividad sísmica en edificios, puentes y otra infraestructura crítica, con el objetivo de actualizar los códigos de construcción y mejorar la seguridad pública, y otro proyecto de investigación que logró un rendimiento récord en la modelización de la dinámica del flujo turbulento.

Aurora: En un esfuerzo conjunto con la planta de rayos X Advanced Photon Source, Aurora está creando bibliotecas de datos que permitirán estudiar la tecnología de las baterías a nivel atómico para mejorar los métodos futuros de almacenamiento de energía y extender la vida útil de las baterías.

Impulso a la innovación en HPC con la nueva membresía del proyecto HPSF

High Performance Software Foundation (HPSF) anunció que Chapel se une a la Fundación como su proyecto más reciente.

Inicialmente creado por Cray, Chapel evolucionó a un proyecto de código abierto enfocado en mejorar la programación para computadoras paralelas, ya que simplifica la escritura de programas claros y concisos con la mínima cantidad de código. Desde entonces, el proyecto ha sido impulsado por HPE con el objetivo de cerrar la brecha entre los usuarios de HPC y los programadores de computadoras de escritorio. Como proyecto de Linux Foundation, la gobernanza comunitaria de HPSF ampliará el alcance de Chapel para atraer nuevos usuarios y colaboradores. HPE continuará participando en Chapel como contribuyente y miembro fundador.

Conozca más sobre las soluciones de supercomputación de próxima generación de HPE y la manera en que la compañía está definiendo el futuro de la investigación y el descubrimiento.

Intel, el logotipo de Intel y otros nombres de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.