La Cumbia es mejor en vivo y Los Socios del Ritmo lo saben presentando la continuación del magno concierto en El Auditorio Nacional

Durante su más reciente actuación en el imponente Auditorio Nacional, Los Socios del Ritmo cautivaron al público al revivir temas emblemáticos de la agrupación, así como el clásico de Tony Camargo, “El Año Viejo”. Acompañados por la excepcional voz de Samo, la noche se convirtió en una fusión mágica de talentos lleno de emociones y baile demostrando una vez más que la cumbia es y será lo de hoy.

“El Año Viejo” es la joya que corona el álbum ‘Llegó La Cumbia Al Auditorio Nacional Vol. 2,’, donde Los Socios Del Ritmo recapitulan una velada inolvidable que dejó huellas imborrables en el corazón de sus asistentes. Esta celebración marcó el 61° aniversario de la legendaria carrera del grupo, que hizo vibrar a todos con un repertorio lleno de cumbias, merengues y salsas, mostrando que la cumbia es más relevante que nunca.

El evento no solo fue una celebración del pasado, sino también una reinvención del presente, destacando la cumbia como el género del momento. La velada contó con la participación de invitados especiales como Big Metra, Samo y Alexander Acha, quienes se unieron a la fiesta para honrar la trayectoria de Los Socios Del Ritmo, poniendo a todos a bailar y disfrutar de una noche mágica.

