Ponen en marcha el Operativo Puebla Segura

Erika Méndez
El gobierno de Puebla puso en marcha el Operativo “Puebla Segura”, para fortalecer la presencia policial, el trabajo coordinado y tiene como prioridad garantizar la integridad, patrimonio y tranquilidad de las familias este cierre e inicio de año.
El titular de la secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, destacó que la temporada decembrina representa una de las de mayor actividad social, económica y turística.
Porque miles familias realizan compras, visitan espacios públicos o vacacionan y se desplazan por carreteras para distintas celebraciones.
Esta dinámica demanda a las instituciones de seguridad un esfuerzo redoblado.
Detalló que el despliegue inicia este 12 de diciembre y culmina el 7 de enero, contempla patrullajes diurnos y nocturnos, tanto por aire como terrestres.
Además, fortalecerán la presencia en zonas de mayor afluencia como paraderos, centrales de autobuses, bancos, mercados y centros comerciales.
You may also like
-
Consejo de Docencia BUAP, fundamental en la trayectoria de los estudiantes: Rectora Lilia Cedillo Ramírez
-
Toma Alejandro Armenta como integrante del Consejo Nacional de Protección Civil
-
Descartamos enfrentamientos entre ambulantes en fechas decembrinas: Franco Rodríguez
-
Confirma Félix Pallares reestructuración de la SSC
-
Tras atropellar a una perrita en Huauchinango, conductor del transporte público pidió “dormirla para que no sufra”