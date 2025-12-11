Ponen en marcha el Operativo Puebla Segura

Erika Méndez

El gobierno de Puebla puso en marcha el Operativo “Puebla Segura”, para fortalecer la presencia policial, el trabajo coordinado y tiene como prioridad garantizar la integridad, patrimonio y tranquilidad de las familias este cierre e inicio de año.

El titular de la secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, destacó que la temporada decembrina representa una de las de mayor actividad social, económica y turística.

Porque miles familias realizan compras, visitan espacios públicos o vacacionan y se desplazan por carreteras para distintas celebraciones.

Esta dinámica demanda a las instituciones de seguridad un esfuerzo redoblado.

Detalló que el despliegue inicia este 12 de diciembre y culmina el 7 de enero, contempla patrullajes diurnos y nocturnos, tanto por aire como terrestres.

Además, fortalecerán la presencia en zonas de mayor afluencia como paraderos, centrales de autobuses, bancos, mercados y centros comerciales.