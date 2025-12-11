Egresados de Cultura Física BUAP son promotores de la salud gracias al deporte

La Rectora Lilia Cedillo asistió al Cuarto Informe de Labores de Silvia Armenta Zepeda y tomó protesta a la directora electa Andrea Flores Flores

Desde Puebla

Si algo caracteriza a los estudiantes de la Facultad de Cultura Física (Facufi) es la forma en cómo disfrutan las actividades de sus clases y cómo la planta docente los motiva para que sean profesionales que inspiren el amor por el deporte, destacó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez tras escuchar el Cuarto Informe de Labores de la doctora Silvia Armenta Zepeda y tomar protesta a la directora electa Andrea Flores Flores, periodo 2025-2029.

“Desde temprano se les puede ver cómo disfrutan lo que aprenden, por eso admiro a esta facultad, porque además estoy convencida de que el deporte y la actividad física es la mejor manera de prevenir enfermedades y los jóvenes que aquí se forman serán aquellos que transmitirán esto: fomentarán la salud en las diferentes comunidades donde se desarrollen”.

Por su parte, al rendir protesta, la maestra Andrea Flores Flores se comprometió a asumir con honor, compromiso y transparencia sus nuevas funciones. Agradeció el respaldo que le brindó la comunidad de esta facultad, así como la confianza de la Rectora Lilia Cedillo. Asumió el compromiso de que sus acciones serán encaminadas para consolidar a esta unidad académica como un referente nacional e internacional.

Al rendir su último informe ante el Consejo de Unidad Académica, Silvia Armenta Zepeda señaló que su intención como directora siempre fue la de servir a su comunidad. Entre las acciones que reportó están la reestructuración del área de pesas, la cual genera recursos propios, al igual que la de iniciación acuática y el Centro de Salud Física Integral.

Tras referir un incremento en la matrícula de la Licenciatura en Readaptación y Activación Física, agradeció a la Rectora Lilia Cedillo el apoyo y gestión para que todos los alumnos que ingresaron en este último periodo pudieran acceder gratuitamente al examen médico y de laboratorio, realizado con el apoyo del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP.

Recordó la asistencia de estudiantes y docentes a cursos y conferencias, promovidas por el Laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte y por la Escuela de Formación Docente. Detalló que fueron sede de varios eventos deportivos, tanto locales como nacionales, en colaboración con la Dirección de Deporte y Cultura Física (Didecufi), además de participar en la Universiada, local y nacional.

Así también, destacó la gestión y vigencia de convenios con la Universidad de Cultura Física de Ucrania, y con las universidades de Cultura Física y Deporte de la Habana y Camilo Cienfuegos de Matanzas, ambas en Cuba, y formar parte de la Comisión Nacional Técnica de Cultura Física y Deporte, con sede en la Dirección de Profesiones de Ciudad de México.

Al referir que la facultad forma parte de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física y Deporte, señaló que se impulsó la investigación en docentes, quienes presentaron trabajos en otros países; de uno, pasaron a ser tres cuerpos académicos y dos grupos de investigación, y por primera vez una docente ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), y hay además dos candidatos.