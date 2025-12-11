SEP determina que mañana no hay clases

Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue, La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, informa que, en cumplimiento con la instrucción del gobernador del estado de Puebla Alejandro Armenta y en atención a la festividad cultural del día 12 de diciembre que representa una fecha especial para la mayoría de los mexicanos, las y los trabajadores de base de toda la entidad, podrán suspender actividades académicas (clases) y administrativas (en oficinas) en las escuelas públicas de educación básica, media superior y superior.
Por lo anterior, deberán reanudar el servicio educativo y administrativo presencial en los horarios regulares, el lunes 15 de diciembre, con el objetivo de dar seguimiento a las actividades ya programadas en las instituciones educativas.
