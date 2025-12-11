Analizan protocolo de atención a víctimas de violencia sexual infantil

–Poder Legislativo fue sede de foro de la Red Plural de Mujeres de Puebla para fortalecer la protección de infancias

Desde Puebla

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como de los 16 Días de Activismo, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo el foro Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual Infantil, organizado por la Red Plural de Mujeres de Puebla.

El objetivo fue abrir un espacio para la reflexión, el análisis y el fortalecimiento de las acciones institucionales orientadas a la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para la construcción de entornos seguros y libres de violencia para la niñez.

Durante la inauguración de este evento, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, refrendó el compromiso de la LXII Legislatura para trabajar en marcos jurídicos que garanticen la seguridad de las niñas y las mujeres, así como la eliminación de la discriminación y de la violencia de género.

En este sentido, el diputado reconoció el papel de la Red Plural de Mujeres de Puebla en la elaboración de propuestas legislativas para avanzar en la defensa de los derechos de las infancias, y señaló la disposición de continuar con el trabajo conjunto en este ámbito.

En el evento se contó con la presencia de la coordinadora general de la Red Plural de Mujeres de Puebla, Georgina Carcaño Jiménez; la coordinadora de Capacitación y Formación con Perspectiva de Género, Lucía Morales Herrera; así como de la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Karla Ivonne Munguía, y de la impulsora del evento, Esperanza González.

Aprueban reformas para reducir uso de pirotecnia sonora

– Avalan 73 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026

– Emiten declaratoria constitucional de reformas en materia de acceso a la información

Con el objetivo de sensibilizar sobre el uso y manejo de la pirotecnia, destacando sus riesgos, impactos a la salud, afectación a las personas y seres sintientes, así como diseñar y ejecutar acciones que reduzcan su detonación, las y los diputados que integran la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar las fracciones VI, VII y adicionar la fracción VIII al artículo 66 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Guadalupe Yamak Taja señaló que esta propuesta plantea la necesidad de adecuar los planes y programas de protección civil, a fin de considerar como tema prioritario la sensibilización y la reducción del uso de pirotecnia sonora.

Asimismo, indicó que se pretende fomentar el uso de pirotecnia lumínica, efectos visuales de luz y destellos sin estruendos como una alternativa que permite conservar las tradiciones, sin poner en riesgo la salud, seguridad y el entorno.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para elevar a la comunidad de Zacatlamanic, del municipio de Ajalpan, a la categoría de pueblo. Sobre el tema, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri expuso que con estas acciones se fortalece la demarcación, con estabilidad, arraigo, identidad y desarrollo cultural y social.

Por otra parte, el Pleno avaló el dictamen para expedir 73 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026; y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

Las Leyes de Ingresos aprobadas corresponden a los municipios de Acateno, Acatlán, Acatzingo, Acteopan, Ahuazotepec, Aljojuca, Amixtlán, Atempan, Atexcal, Atlequizayán, Atlixco, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chapulco, Chigmecatitlán, Chignahuapan y Chignautla.

Además, Coronango, Cuautinchan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Eloxochitlán, Epatlán, Francisco Z. Mena, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Honey, Huaquechula, Huauchinango, Huehuetlán el Grande, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Libres, Molcaxac, Oriental, Quecholac, San Andrés Cholula, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gregorio Atzompa, San Juan Atenco y San Martín Texmelucan.

De igual forma, San Salvador Huixcolotla, Santa Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Soltepec, Tecamachalco, Tepanco de López, Tepeaca, Tepetzintla, Teteles de Ávila Castillo, Tianguismanalco, Tilapa, Tlahuapan, Tlaltenango, Tlanepantla, Tlaola, Tochimilco, Tochtepec, Vicente Guerrero, Xicotlán, Xochiapulco, Xochiltepec, Xochitlán Todos Santos, Yaonáhuac, Yehualtepec, Zacapala, Zautla y Zaragoza.

EMITEN DECLARATORIA CONSTITUCIONAL DE REFORMAS

En otro momento de la sesión, se dio lectura a la declaratoria por la que se aprueba la minuta de decreto para reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de atender el texto constitucional federal respecto de las autoridades garantes en materia de acceso a la información pública de los partidos políticos y sindicatos locales.

Una vez que fue avalada por más de la mitad de los municipios del Estado, se emitió la declaratoria, mediante la cual se elimina del texto de la Constitución local las referencias de dichos entes, a fin de que este derecho lo garantice el Instituto Nacional Electoral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respectivamente.

De igual forma, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen para autorizar la inscripción en el Muro de Honor del Salón de Pleno del Congreso, la leyenda “A las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Estado de Puebla”, como reconocimiento por ser guardianas y promotoras de las lenguas originarias, la cosmovisión y los saberes ancestrales de México y la entidad.

En su participación, la diputada María Soledad Amieva Zamora indicó que no se trata de una inscripción más, sino de avanzar en el reconocimiento de todos los grupos y, en especial, de las mujeres indígenas, que cuidan la historia, son sabias, líderes de su territorio y constructoras de paz.

Como parte de la sesión, las y los diputados avalaron el acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que revise la situación de los mantos acuíferos de los municipios de Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán y Zinacatepec, con la finalidad de vigilar la protección y cuidado de los canales de riego y evitar su invasión.

Así como efectuar las acciones necesarias ante el agotamiento del recurso hídrico y realice el mantenimiento de las fuentes de abasto de agua, además de los estudios respectivos para la perforación de pozos, que permita abastecer de este líquido vital con regularidad a la población.

En Tribuna, la diputada Beatriz Manrique Guevara indicó que es necesario visibilizar este tema y realizar acciones que permitan atender la sobreexplotación de los acuíferos, a fin de evitar el agotamiento del recurso hídrico.

Por otra parte, el Congreso aprobó el acuerdo para exhortar a las secretarías de Planeación, Finanzas y Administración y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que promuevan entre las dependencias y entidades la atención preferente, ágil y simplificada a las personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Además de priorizar la reducción de requisitos y tiempos de espera, la adaptación de espacios físicos, formatos y procedimientos, la habilitación de ventanillas preferentes y/o de módulos itinerantes, así como la capacitación de su personal, para garantizar el respeto de los derechos humanos y un trato digno, empático y sensible en favor de dichos sectores.

El Pleno también avaló el acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud y de Educación Pública para que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, implementen campañas de difusión, así como la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva a la sociedad, en especial a la comunidad educativa y a las personas en situación de vulnerabilidad, utilizando formatos inclusivos y accesibles, y tomando en cuenta las perspectivas de género, de diversidad sexual, discapacidad e interculturalidad.

La LXII Legislatura avaló el exhorto dirigido a Carreteras de Cuota – Puebla, para que analice la factibilidad de la condonación del cobro de peaje en la “Caseta Mazapiltepec”, en favor de los vehículos destinados a la recolección de residuos sólidos, ambulancias, patrullas y unidades de protección civil de los municipios del distrito electoral local 14 y conurbados, así como aquellos que lo soliciten al Organismo y que utilizan dicha infraestructura para brindar los servicios públicos a su cargo.

En su posicionamiento, el diputado Elías Lozada Ortega señaló que los Ayuntamientos deben garantizar la prestación de los servicios públicos, pero, al mismo tiempo, se erogan grandes cantidades de recursos para el cruce de vehículos, pese a que algunos cuentan con presupuestos limitados.

Finalmente, el Congreso aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado a que implemente estrategias y campañas informativas en su portal electrónico, redes sociales y medios de comunicación, así como dentro del transporte público, sobre los derechos y obligaciones de las personas usuarias, tales como respetar asientos y espacios preferentes, evitar el acoso sexual o cualquier otro tipo de agresión y no viajar bajo el influjo de sustancias tóxicas, que permitan mejorar la calidad del servicio de manera corresponsable.