En Amozoc refuerzan seguridad y mejoran el camino al Cerro del Tepeyac 

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 11 de diciembre de 2025.– En atención a las indicaciones del Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero, y con el firme compromiso de seguir trabajando #PorAmorAAmozoc, el Ayuntamiento 2024-2027 llevó a cabo acciones de mejora e iluminación en el camino que conduce al Cerro del Tepeyac.

Durante la tarde-noche de ayer y hoy, cuadrillas de Infraestructura y Alumbrado Público trabajaron de manera coordinada para instalar luminarias y garantizar un trayecto seguro para las y los ciudadanos que visitarán este espacio con motivo de las festividades del 12 de diciembre.

Cabe destacar que en todo México se celebra a la Virgen de Guadalupe, y Amozoc no es la excepción. Por ello, el Presidente Municipal, atendiendo de manera cercana cada petición de la ciudadanía, instruyó la realización de estos trabajos para garantizar un espacio digno, seguro y adecuado para todas y todos los asistentes.

Asimismo, a través de la dirección de Obra Pública se rehabilitó el camino con el apoyo de maquinaria motoconformadora, asegurando que las personas que acuden a este lugar puedan caminar y ascender sin contratiempos.

De igual manera, personal de Seguridad Pública intensificará los recorridos de vigilancia para reforzar la protección de quienes acudan al Cerro del Tepeyac durante estas celebraciones, redoblando esfuerzos para brindar tranquilidad y seguridad.