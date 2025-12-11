Alejandro Armenta fortalece la seguridad en el estado

– El gobernador Alejandro Armenta anunció el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado con recursos para 100 nuevos Ministerios Públicos.

-Se realizará patrullaje aéreo de día y de noche con dos helicópteros que reforzarán las labores de vigilancia y protección de la zona metropolitana.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta puso en marcha el Operativo “Puebla Segura” que durante la temporada navideña, realizará patrullajes diurnos y nocturnos, por aire y por tierra, en la zona metropolitana, con la entrega de 73 nuevas patrullas y dos nuevos helicópteros.

El mandatario destacó la coordinación diaria con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR) y autoridades municipales para reducir delitos, proteger a las familias y garantizar un fin de año en paz. Por ello, anunció el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado con 50 vehículos nuevos y la incorporación de 100 agentes del Ministerio Público a partir de enero.

El secretario ejecutivo de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Cruz García, informó que el equipamiento entregado simboliza respaldo a corporaciones que enfrentan riesgos diarios y anunció una inversión superior a 430 millones de pesos en tecnología, patrullas, radiocomunicación, rayos X, uniformes y software institucional. Explicó que 73 municipios reciben patrullas nuevas para reforzar la proximidad, además de cursos, evaluaciones y programas de prevención de violencia desarrollados en 197 municipios.

El secretario de Seguridad, vicealmirante Francisco Sánchez, precisó que “Puebla Segura” se mantendrá vigente hasta el 7 de enero de 2026 con patrullajes por aire y tierra, puestos de control en carreteras y vigilancia en zonas comerciales, bancarias y turísticas. Recordó que los 3 mil 500 elementos participantes tienen la encomienda de proteger comercios, hogares, carreteras y espacios públicos durante la temporada decembrina.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, señaló que la seguridad recuperó su carácter de prioridad y recordó la instalación de mil 500 alarmas vecinales mediante el Programa de Obra Comunitaria. Explicó que estos dispositivos fortalecen la participación ciudadana y devuelven la confianza a niñas, niños, jóvenes y mujeres. Recalcó que el bienestar es aliado de la seguridad porque ambas garantizan el desarrollo.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, afirmó que la seguridad es el motor del desarrollo, del turismo y de la convivencia, y reconoció que el operativo responde a la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que la capital incrementará el patrullaje, el uso de tecnología y la presencia policial para que las familias disfruten estas fechas con tranquilidad.

El evento culminó con la entrega de patrullas a municipios como Tepeyahualco, Chignahuapan, Juan C. Bonilla, Tecamachalco y Santa Catarina Tlaltempan, así como con el despliegue operativo que incluye helicópteros, torres de videovigilancia, unidades blindadas, bomberos y policía estatal. Con este arranque, el gobierno estatal reafirmó su compromiso de trabajar unido con la Federación y los municipios para mantener a Puebla segura, en paz y en desarrollo.