Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025: hora, quiénes cantan y dónde verlas EN VIVO

Te contamos lo que debes saber de este evento esperado por muchos para que lo disfrutes desde tu casa y celebres a ‘La Morenita del Tepeyac’.

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe son una tradición que año con año reúne a miles de personas frente a la Basílica, así como a millones de televidentes.

Este homenaje forma parte de las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en la que se conmemora la aparición de la Virgen del Tepeyac. Durante este acto, artistas de distintos géneros se unen para cantarle a “La Morenita” como parte de una expresión de fe y agradecimiento.

Para este 2025, el evento contará con la participación de figuras del medio artístico como Carlos Rivera y Lucero Mijares, quienes forman parte de la lista oficial de invitados.

Además, la ceremonia será transmitida en vivo y de manera gratuita por varios canales de televisión y plataformas digitales, lo que permitirá a las personas seguir la celebración desde cualquier parte de México o el extranjero.

¿A qué hora comienzan Las Mañanitas a la Virgen?

La cita para este evento musical comienza la noche del jueves 11 de diciembre a partir de las 11:00 PM, hora del centro de México. Durante la primera parte del programa, los artistas interpretan diferentes canciones en honor a la Virgen de Guadalupe, entre ellas La Guadalupana.

El momento central ocurre a la medianoche, cuando se entona la tradicional canción de Las Mañanitas justo al iniciar el 12 de diciembre. Este acto simbólico marca el comienzo del Día de la Virgen y es uno de los momentos más emotivos para los fieles que acuden a la Basílica o siguen la transmisión desde sus hogares.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Si no puedes estar presente en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, puedes seguir la transmisión desde tu casa. El evento será televisado y también estará disponible en plataformas digitales, con opciones tanto gratuitas como de paga.

Los canales y servicios confirmados para ver Las Mañanitas a la Virgen son:

Canal 1 (TV abierta)

Canal 2 (TV abierta)

Vix Premium, que requiere una suscripción

Artistas confirmados para Las Mañanitas a la Virgen 2025

Como ocurre cada año, diferentes intérpretes se suman a este evento para rendir homenaje musical a la Virgen. En esta ocasión, el elenco está formado por artistas de gran trayectoria, así como por nuevas voces que se han ganado el cariño del público.

Entre los nombres destacados se encuentran:

Lucero

Carlos Rivera

Edith Márquez

Aída Cuevas

Daniela Romo

Valeria Cuevas

Alex Fernández

Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola

Víctor García

Lucero Mijares

María Victoria

Ana Cirré

Alexander Acha

Viviann Baeza

Denisse de Kalafe

Tatiana

Germán Montero

Carolina Ross

Esmeralda Ugalde

Coro de la obra Malinche

Priscila

Sara Ángel

Mariachi Fiesta de México

Mariachi Gama 1000

¿Después de las Mañanitas hay misa?

Una vez finalizada la serenata se celebra una misa solemne dedicada a la Virgen de Guadalupe. Esta ceremonia también se transmite en vivo por los mismos canales y plataformas, y es otro de los momentos más esperados por los fieles.