Reaparece María Corina Machado y asegura que planea regresar a Venezuela, con Maduro derrocado o no

PROCESO

La líder opositora venezolana María Corina Machado indicó que planea regresar a Venezuela independientemente de si el presidente Nicolás Maduro es derrocado o no, y señaló que su gobierno se encuentra en su punto más débil debido a las medidas “decisivas” del presidente estadounidense Donald Trump.

Las declaraciones de Machado a los periodistas se produjeron horas después que apareciera en público por primera vez en 11 meses tras su llegada a la capital de Noruega, Oslo, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre el miércoles.

“Creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar a donde estamos ahora, donde el régimen es significativamente más débil”, dijo a los periodistas. “Porque antes, el régimen pensaba que tenía impunidad… Ahora empiezan a entender que esto es serio y que el mundo está observando”.

Sin embargo, la líder opositora evitó responder preguntas sobre si es necesaria una intervención militar estadounidense para sacar a Maduro del poder. Dijo a los periodistas que regresará a Venezuela “cuando pensemos que son las condiciones propicias en términos de seguridad y no dependerá de la salida o no del régimen”.

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia de premios del miércoles e hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada del jueves, apareciendo en el balcón de un hotel y saludando a una multitud emocionada de seguidores. Llevaba escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas.

Machado dejó Venezuela en un momento crítico de la prolongada crisis del país, con el gobierno de Trump llevando a cabo una operación militar mortal en el Caribe y amenazando repetidamente con atacar suelo venezolano. La Casa Blanca ha indicado que la operación, que ha matado a 80 personas, tiene como objetivo detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Pero muchos, incluidos analistas, miembros del Congreso de Estados Unidos y el propio Maduro, ven la operación como un esfuerzo para derrocarlo. La oposición sólo ha añadido a esta percepción al reavivar su promesa de gobernar pronto el país.

El jueves, Machado hizo un llamado a los gobiernos para que amplíen su apoyo a la oposición venezolana más allá de las palabras.

“Nosotros, el pueblo venezolano que ha intentado todos los medios institucionales, pedimos apoyo a las naciones democráticas del mundo para cortar esos recursos que provienen de actividades ilegales y apoyar enfoques represivos”, dijo. “Y por eso ciertamente estamos pidiendo al mundo que actúe. No es cuestión de declaraciones, como dicen, es cuestión de acción”.

Machado, de 58 años, fue galardonada con el Nobel de la Paz en octubre tras plantear el desafío pacífico más serio en años al gobierno autoritario de Maduro. Su hija, Ana Corina Sosa, aceptó el premio en una ceremonia en Oslo.

El jueves por la mañana, Machado fue recibida por el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, quien indicó que su país está listo para apoyar a una Venezuela democrática para “construir nuevas y sólidas instituciones”.

Cuando se le preguntó si el gobierno venezolano habría conocido su paradero desde enero, Machado dijo a los periodistas: “No creo que hayan sabido dónde he estado, y ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí”.

La líder opositora se negó a dar detalles de cómo llegó a Noruega, pero agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy” y luego reconoció que el gobierno de Estados Unidos la ayudó.

Los datos de seguimiento de vuelos mostraban que el avión en que llegó Machado voló a Oslo desde Bangor, Maine.

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse. El diplomático retirado Edmundo González tomó su lugar.

En el período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 se registró una represión generalizada, incluidas descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después que el Consejo Nacional Electoral del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

González buscó asilo en España el año pasado luego que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra.

No está claro cuándo y cómo Machado y González podrían regresar a Venezuela. Un plan de la oposición para que González regresara antes de la ceremonia del 10 de enero que le dio a Maduro otro mandato no se materializó.

Machado, en compañía del primer ministro noruego, afirmó que “decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre” y que, si el gobierno de Maduro sigue en el poder cuando regrese, “ciertamente estaré con mi gente y no sabrán dónde estoy. Tenemos formas de hacer eso y cuidarnos”.