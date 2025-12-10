Identifican a joven muerta en carambola de la Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla

Como Mary N fue identificada la joven que perdió la vida en el accidente con carambola de varios vehiculos en Vía San Ángel.

Paramédicos de SUMA confirmaron 9 lesionados: dos en el Golf —uno prensado y una mujer trasladada grave al Hospital General de Cholula.

En tanto, otros pacientes fueron enviados a Traumatología, Hospital Militar y UPAEP, mientras que el resto salió por sus propios medios.

SSC NIEGA CARRERITA

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lamenta el deceso de una mujer, derivado de un hecho de tránsito registrado sobre la Vía Atlixcáyotl y precisa que, de acuerdo a informes viales, el incidente se derivó a la falta de pericia al conducir, por lo que se descartan versiones de supuestos “arrancones” en la zona.

Según los primeros reportes, el conductor de un vehículo rojo, ya identificado, al no atender el frente de su circulación, ocasionó un choque entre varios vehículos, con saldo de nueve personas lesionadas y el deceso de una mujer, de 25 años, que transitaba por la zona.

Tras el hecho, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia brindaron atención médica a las y los lesionados.