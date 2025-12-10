Liberan al ex edil de Tlachichuca pero Fiscalía vuelve a detenerlo

Desde Puebla

Giovanni G, ex presidente de Tlachichuca, fue liberado del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, pero después lo aseguró personal de la Fiscalía General del Estado y policia estatal, aunque presentó un amparo y hoja de liberación.

Giovanni fue llevado en una camioneta y presuntamente será presentado ante la autoridad competente.

Hasta el momento se desconocen los motivos o el delito por el cual se le detuvo.