Liberan al ex edil de Tlachichuca pero Fiscalía vuelve a detenerlo

Desde Puebla
Giovanni G, ex presidente de Tlachichuca, fue liberado del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, pero después lo aseguró personal de la Fiscalía General del Estado y policia estatal, aunque presentó un amparo y hoja de liberación.
Giovanni fue llevado en una camioneta y presuntamente será presentado ante la autoridad competente.
Hasta el momento se desconocen los motivos o el delito por el cual se le detuvo.
