Jardín de Niños Xochicalco en Amozoc tendrá nueva Plaza Cívica

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 10 de diciembre de 2025.- El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero continúa demostrando su compromiso y trabajo en favor de las y los Amozoquenses. En esta ocasión, la obra pública se hace nuevamente presente con el inicio de la construcción de la Plaza Cívica en el Jardín de Niños Xochicalco, ubicado en el Barrio de San Antonio.

El banderazo de arranque fue encabezado por el edil, quien estuvo acompañado por su esposa Gloria Barrales, así como por regidoras y directores del H. Ayuntamiento de Amozoc 2024–2027.

La obra, financiada mediante FAISMUN, contempla el suministro y relleno de material inerte, además de la fabricación de pavimento de concreto reforzado, con el objetivo de mejorar los espacios educativos y garantizar entornos más seguros y dignos para las niñas y los niños de esta institución.

Durante el arranque también estuvieron presentes los padres de familia y miembros del comité de obra, encargados de supervisar y dar seguimiento a los trabajos, garantizando transparencia y participación ciudadana.

El Gobierno Municipal 2024-2027 reafirma así su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo educativo y contribuyan al bienestar de la comunidad escolar.

Además de esta obra, el presidente municipal entregó material y mobiliario escolar con el propósito de fortalecer cada aula educativa y mejorar las condiciones en las que estudian las niñas y los niños del plantel. Esta acción se suma al compromiso de la administración por dignificar los espacios educativos y apoyar directamente a la comunidad escolar.

Por su parte, integrantes del Comité de Padres de Familia, como el ciudadano Antonio Rodríguez, expresaron que el trabajo del Ayuntamiento de Amozoc bajo el liderazgo del presidente municipal es claramente visible. Reconocieron que la administración no solo impulsa obra pública, sino que también atiende diversos rubros que benefician a colonias, inspectorías y juntas auxiliares, reflejando un gobierno que trabaja de manera integral y cercana a la ciudadanía.