Presentan iniciativa para fortalecer el combate al feminicidio en Puebla

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para fortalecer la protección de mujeres, adolescentes y niñas, así como para cerrar vacíos legales en materia de feminicidio, mediante una reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

En su propuesta, armoniza la legislación estatal con las recientes reformas al Código Penal Federal e incorpora medidas urgentes frente al incremento de la violencia feminicida que enfrentan el país y la entidad.

Cabe resaltar que la iniciativa propone aumentar las penas de 50 a 70 años de prisión cuando la persona responsable del feminicidio sea servidor público y abuse de su poder.

Por último, la legisladora del PRI señaló que las reformas buscan enfrentar la violencia extrema contra las mujeres desde una perspectiva integral, reconociendo que la explotación y la desigualdad estructural siguen siendo factores que ponen en riesgo sus vidas.

Asimismo, destacó que la propuesta pretende prevenir, sancionar y erradicar conductas violentas, además de garantizar justicia y reparación a las víctimas indirectas.

Sesiona Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso en Casa de la Niñez

-El órgano colegiado escuchó los avances y retos de la Asociación Donadores Altruistas de Puebla, a favor de la niñez poblana

Con la finalidad de ser un Congreso cercano a la gente, la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso del Estado sesionó en la Casa de la Niñez, donde las y los integrantes del órgano colegiado escucharon la intervención de Claudia Arámburo Benavides, presidenta de Donadores Altruistas de Puebla A.C.

Durante esta sesión, Claudia Arámburo mencionó que la asociación, aun cuando nació para promover la donación altruista de sangre, así como garantizar su gratuidad, también lleva a cabo acciones de labor social.

En su presentación, refirió que la problemática principal es que cada año miles de niñas y niños son diagnosticados con alguna enfermedad grave, crónica o terminal, quienes son dirigidos al Hospital de la Niñez Poblana para su atención.

“Nosotros recibimos a pacientes de cerca de 200 municipios del interior del estado y de cuatro entidades más de la República Mexicana; de familias de bajos recursos o de pobreza extrema, a quienes se les ofrecen los servicios de la Casa de la Niñez, a través de un comedor comunitario que ofrece tres mil servicios de alimentos y un albergue con 50 camas que permite atender a mil 500 niñas y niños al mes.”

Asimismo, señaló que cuentan con atención psicológica y tanatológica, ya que hay casos muy complejos y las madres de familia se quedan muchas veces solas y requieren de un acompañamiento de contención.

Afirmó que el éxito de este proyecto es la corresponsabilidad de la asociación civil con fondos de empresas y particulares, así como la generación de recursos a través de la participación de los beneficiarios.

Por su parte, las diputadas Cinthya Gabriela Chumacero y Elisa Limón Balderrábano reconocieron el trabajo realizado y ofrecieron su apoyo para continuar con este esfuerzo a favor de la niñez poblana, no solo en fechas conmemorativas, sino de manera permanente.

En su intervención, el diputado Roberto Zataráin Leal propuso que en el Congreso del Estado se lleve a cabo una Jornada de Donación de Sangre, que se realice no solo una vez, sino por lo menos dos veces al año.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Celia Bonaga Ruiz, Elisa Limón Balderrábano y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, así como el diputado Roberto Zataráin Leal.