¡Recuerda!: Mañana en Amozoc se realizará la macro jornada de vacunación invernal ❄️💉

Desde Puebla

El presidente municipal Severiano de la Rosa invita a toda la ciudadanía a asistir a esta jornada organizada por el H. Ayuntamiento de Amozoc 2024–2027.

📍 Zócalo Municipal

📅 9 de diciembre

⏰ De 09:00 a 2:00 pm

Servicios disponibles:

1️⃣ Vacunas

• Influenza

• COVID

• Neumococo

• Esquema de vacunación para menores de 5 años (presentar Cartilla de Vacunación)

2️⃣ Detección de Enfermedades

• VIH

• Enfermedades Crónico Degenerativas:

• Diabetes

• Obesidad

• Hipertensión Arterial

3️⃣ Planificación Familiar

Aprovecha estos servicios gratuitos para el cuidado de tu salud. ¡No faltes!💚