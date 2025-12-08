Entidad Slider Principal

¡Recuerda!: Mañana en Amozoc se realizará la macro jornada de vacunación invernal ❄️💉

By Redaccion2 / 8 diciembre, 2025

Desde Puebla

El presidente municipal Severiano de la Rosa invita a toda la ciudadanía a asistir a esta jornada organizada por el H. Ayuntamiento de Amozoc 2024–2027.

📍 Zócalo Municipal
📅 9 de diciembre
⏰ De 09:00 a 2:00 pm

Servicios disponibles:

1️⃣ Vacunas
• Influenza
• COVID
• Neumococo
• Esquema de vacunación para menores de 5 años (presentar Cartilla de Vacunación)

2️⃣ Detección de Enfermedades
• VIH
• Enfermedades Crónico Degenerativas:
• Diabetes
• Obesidad
• Hipertensión Arterial

3️⃣ Planificación Familiar

Aprovecha estos servicios gratuitos para el cuidado de tu salud. ¡No faltes!💚

You may also like

Categorías