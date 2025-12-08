Fuertes lluvias en las sierras Norte y Nororiental de Puebla

– _La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres emite recomendaciones el Frente Frío no. 19 podrá ocasionar de lluvias muy fuertes a intensas en las Sierras Norte y Nororiental._

Desde Puebla

*CIUDAD DE PUEBLA, Pue.-* El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informa que como parte del monitoreo meteorológico que se tiene de manera permanente ante el Frente Frío no. 19, se emitieron alertas y recomendaciones a los 217 municipios respecto de las condiciones que generará esta masa de aire polar.

Para la entidad se prevé un ambiente templado durante este lunes en la capital poblana, así como atención especial por lluvias muy fuertes a intensas en las Sierras Norte y Nororiental, acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

En el resto del estado se esperan lluvias de ligeras a moderadas.

Se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.