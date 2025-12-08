Alejandro Armenta tomó protesta a Claudia Hernández como coordinadora de Comunicación del gobierno de Puebla

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, tomó protesta a Claudia Hernández como nueva Coordinadora General de Comunicación y Agenda Digital del gobierno de Puebla.

A través de un video, el mandatario indicó que es una mujer profesional que cumplirá con la misión constitucional de informar a los poblanos sobre las acciones de gobierno.

De esta manera, Armenta Mier dio la bienvenida a Claudia Hernández a su nueva función, con el propósito de informar sobre las actividades diarias.