Más que festejar, hay que evaluar

Por Manuel CARMONA

Tienen siete años gobernando y como era de esperarse, por el simple transcurso del tiempo, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) acusa un desgaste natural derivado del ejercicio del poder.

La realidad es que no hay ningún complot internacional, ni fuerzas oscuras, ni ilimitadas fuentes de financiamiento ni dentro ni fuera del país. Solo existe una corriente de malestar en algunos segmentos de la sociedad, a consecuencia de ciertas decisiones de gobierno y de los acontecimientos que se van produciendo en el día a día en cualquier parte del país.

A todos los Presidentes de la República de este siglo, sin importar los partidos de los que han emanado ya han pasado antes por esto. Comenzaron su período con altos niveles de aprobación y lo concluyeron con una disminución considerable y llevando sobre la espalda un alud de críticas y cuestionamientos.

Esto le pasó a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, a López Obrador y se empieza apenas a vislumbrar con la actual Presidenta de la República Sheinbaum, con la diferencia que NINGUNO DE ELLOS PROYECTO EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO sobre su permanencia en el poder como el grupo político que actualmente gobierna.

Los primeros cuatro Presidentes, incluido AMLO si bien es cierto, fueron declarados ganadores de sus respectivas elecciones, no llegaron en medio de un ambiente que los hiciera pensar en la posibilidad de que los partidos que los encumbraron pudieran evolucionar en un esquema hegemónico.

No podemos pasar inadvertido que López Obrador no tuvo condiciones para lograr mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión, no pudo someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni pudo capturar a los llamados órganos autónomos como el INE, el Tribunal Federal Electoral, el INAI, etc. pero Claudia Sheinbaum sí lo pudo hacer.

La actual Presidenta de la República logró cinco millones de votos más que su antecesor y tal vez ese refrendo de respaldo electoral de tal magnitud la ha sumergido a ella y a toda la aristocracia política de Morena conformada por Andy López Beltrán, María Luis Alcalde, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, en un estado de euforia y confusión de que la izquierda podría gobernar el país al menos los próximos cuarenta años, tal como ya lo han expresado en repetidas ocasiones varios de estos personajes.

Por esa razón les cuesta tanto trabajo aceptar y asimilar que en el año 2000 el país dio un vuelco histórico hacia la ALTERNANCIA POLITICA que tiene su origen y explicación en la segunda ley de la termodinámica que las ciencias exactas han definido como ENTROPIA.

Lo anterior, llevado por analogía al campo de la ciencia política, sitúa a la entropía como una metáfora que describe la tendencia natural de todo sistema político con el paso del tiempo, a degradarse hacia el desorden, la INEFICIENCIA y la desorganización, para finalmente culminar en la inoperancia.

De tal manera que si bien es cierto la Presidenta Claudia Sheinbaum goza en este momento de un GRAN NIVEL DE APROBACION que en promedio ronda en TODAS las encuestas en un 70 por ciento, es inferior al 80 por ciento con el que inició el primero de octubre del 2024, lo que significa que en solo un año YA HA PERDIDO 10 PUNTOS.

Más que llenar el zócalo y hacer ostentación de su gran capacidad de movilización e insistir en una falsa narrativa para negar la existencia de un malestar social que ha venido creciendo en determinados sectores de la población, lo que se debería estar haciendo es UNA EVALUACIÓN interna para determinar las causas por las cuales se han perdido tal porcentaje de aprobación a su gobierno y de ese modo estar en condiciones de implementar los mecanismos y reorientar las acciones de gobierno que sean necesarias para desacelerar el descontento.

De lo contrario, de continuar con esa negativa de seguir inventando realidades virtuales y disociarse de la realidad, el rechazo seguirá en aumento, lenta pero inexorablemente y en un año más el 70 por ciento de aprobación podría seguir descendiendo, sin que en este momento se pueda determinar cuánto, pero lo que es un hecho, desencanto será mayor, nada lo podrá evitar, nada podrá detener…. la rueda de la historia.

* El autor es abogado, escritor y analista político.