Vence “Sirungui” González a “Hulk” Sánchez en coestelar de LUX 057

Se impone por decisión unánime en Zacatecas

Staff/RG

Por decisión unánime, el artemarcialista duranguense, Martín “Sirungui” González, se impuso al sonorense Alejandro “Hulk” Sánchez, en la pelea coestelar de LUX 057 presentado por Préstamos Relámpago, Solidar y VINSSA, que se desarrolló en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.

Con este resultado, González llegó a ocho victorias en su carrera profesional, que también incluye dos derrotas y cero empates. Además de que se posicionó como serio candidato al cetro mundial de LUX Fight League de las 170 libras.

En tanto, Sánchez sumó cuarto revés en el ámbito de paga, en el cual tiene una foja de 15 éxitos y ninguna igualada.

El combate, válido por el peso welter, arrancó con intercambio de patadas y golpes de parte de ambos exponentes, ante la mirada de Daniela Modad, tercera sobre la jaula.

Fue “Sirunguí” González quien conectó los mejores impactos sobre la humanidad de “Hulk” Sánchez, sin embargo, el público asistente se comenzó a desesperar por lo que consideró la poca combatividad de ambos peleadores y por ello, comenzaron a silbar.

En el segundo asalto, la tónica de la pelea continuó con ambos artemarcialistas tratando de imponer condiciones y equilibrar la balanza a su favor.

A continuación, se enfrascaron en una toma y daca alrededor de todo el octágono siendo Martín quien se ánimo a sacar su mejor repertorio para arrinconar en un sector de la jaula a Alejandro, el cual respondió llevándose al piso a su oponente.

En el tercer episodio, el duranguense sacó a la luz su combatividad y buscó acabar de un solo golpe con el sonorense, quien se llevó nuevamente a la lona a su rival para buscar aplicarle un mataleón, el cual nunca llegó.

Posteriormente, González comenzó a golpear con su par de codos en la cara a Sánchez, quien cedió la contienda pactada en las 170 libras.

“Mis respetos para ‘Hulk’ Sánchez, es un guerrero, pero quería ganar este fin de año, a toda mi familia y gente que me apoya fue dedicada esta pelea”, externó al final del combate el exponente de 33 años.

“Sánchez pega muy duro, aunque sus patadas ya las había trabajado, de hecho, no siento una pierna. Joe (Mendoza) quiero el título me lo merezco”, subrayó “Sirungui” González, quien vistió pantaloncillo en color negro.