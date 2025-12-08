Lanzan “La Gran Señora” en género banda: la canción y el álbum en dicho género que homenajea a Jenni Rivera

A 16 años de haber salido al mundo el disco original, sus hijos rinden tributo al legado musical de su mamá

Por Mino D’Blanc

Con el lanzamiento de “La Gran Señora – Banda” que es una producción que revive el icónico álbum de la extinta Jenni Rivera y que fue lanzado hace 16 años, en diciembre del 2009, su legado, su repertorio se sigue expandiendo, llegando a sus fans, a otros públicos y a nuevas generaciones.

Ahora es relanzado con nuevos arreglos en género banda lo que preserva la fuerza interpretativa de la icónica artista conocida como la “Diva de la Banda” y quien disfrutaba cantar sus canciones en dicho género durante sus conciertos y presentaciones en vivo.

“La Gran Señora – Banda” se estrenó el pasado jueves 4 de diciembre bajo el sello Jenni Rivera Enterprises. El horario establecido para su lanzamiento fue las 7:11 PM PST (10:11 PM EST), en honor a la hora del nacimiento de la artista.

Cabe mencionar que el hijo menor de Jenni Rivera, Juan Ángel “Johny” López, estuvo a cargo de la dirección creativa del álbum, que honra la esencia de la cantante con un nivel de detalle que solo alguien tan cercano a ella podría aportar. Y es que él y sus hermanos continúan honrando la vida de su mamá con proyectos que celebran su identidad y conexión con el público.

La producción musical estuvo a cargo del reconocido y talentoso Luciano Luna, quien recientemente se llevó el codiciado Latin Grammy.

Jaquie Rivera, la hija de la estrella y CEO de Jenni Rivera Enterprises puntualizó: “Han pasado 13 años desde el fallecimiento de mi madre, y el amor y apoyo que continúa recibiendo siguen siendo verdaderamente conmovedores. Su legado sigue vivo gracias a cada uno de ustedes. Hoy tengo el honor de compartir un momento que se siente como un círculo completo: estamos lanzando su álbum bajo Virgin Music, junto al mismo Víctor González, con quien firmó su último contrato hace 14 años. La vida tiene una manera especial de cerrar historias, y este momento es profundamente significativo. Un agradecimiento muy especial a Johnny por creer tanto en este proyecto”.

Johnny Lóez, quien como se menciona anteriormente, es el director creativo del proyecto, aseveró: “estoy muy emocionado de poder finalmente compartir este álbum con los fans de mi mamá y ampliar su increíble catálogo con más demás de banda para que su base de seguidores pueda disfrutarlos, celebrarla y recordarla en esta temporada y por muchos años más”.

Por su parte, Víctor González quien es el vicepresidente ejecutivo y presidente en Latinoamérica y la península ibérica de Virgin Music Group, así como Armando Rodríguez, quien es el vicepresidente Sénios y director general de U.S Latin, Virgin Music Group, discernieron: “la música de Jenni Rivera trasciende generaciones, estamos muy emocionados de ser parte de este próximo capítulo en la celebración de su legado trabajando este álbum y futuros proyectos”.

Cabe mencionar que todas las canciones de esta producción discográfica conservan las voces originales del álbum original que fue grabado con el acompañamiento del mariachi, a excepción de “Yo soy una mujer”, que incluye un audio inédito grabado en el año 2008. Esta canción fue conservada durante todo este tiempo en el archivo personal de Jenni Rivera. Además, el disco incorpora momentos auténticos e irrepetibles de la artista, incluyendo frases emblemáticas durante sus conciertos como “¿y le dice a su cara bonita que me pela toda la banana la güey!” en el tema “La cara bonita”, y su inconfundible “¿Y me estás oyendo, vieja pioja?” precisamente en la canción “La Gran Señora”, mientras que en “Por qué no le calas” se incluye la frase “Caéle mijo… cálele cabrón, jaja ay”, que grabó en el estudio y no se incluyó en la versión original.

El tracklist de “La Gran Señora (Banda)” es: 1.- “Yo soy una mujer”, 2.- “Por qué no le calas”, 3.- “Before The Next Terdrop Falls” (versión original-versión banda), 4.- “Déjame volver contigo”, 5.- “La cara bonita”, 6.- “Ya lo sé”, 7.- “Ni princesa ni esclava”, 8.- “No llega el olvido” (Focus Track), 9.- “Amaneciste conmigo” (Sentirte en mi frío), 10.- “La escalera”, 11.- “La Gran Señora”, 12.- “Amarga Navidad”, 13.- “Before The Next Teardrop Falls” (“Estaré contigo cuando triste estés”, versión en español).

La lista de los compositores que crearon estas canciones incluyen a emblemáticas figuras de la música regional mexicana, como Espinoza Paz en “No llega el olvido” que es el focus track del álbum, Pepe Garza en “Ya lo sé”, Jesús Rafael en “Yo soy una mujer”, Agustín Cejudo Moreno, Ben Peters, Vivian Keith, María Enriqueta Ramos Núñez, Rubén Fuentes Gassón, Jorge Macías y la propia Jenni Rivera.

A 16 años de su lanzamiento, “La Gran Señora” fue destacado por Rolling Stone como uno de los álbumes más importantes del siglo XXI, reafirmando el impacto histórico de Jenni Rivera en la música regional mexicana y en la cultura latina a nivel mundial. Y es que ella con varios éxitos se consolidó como una figura femenina pionera en un género dominado por el género masculino.

“La Gran Señora – Banda” también lanzará una edición especial en vinilo, así como lo hicieron en 2024 para celebrar el 15º aniversario del lanzamiento del álbum.