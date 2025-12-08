Policía municipal vigila 78 negocios y zonas comerciales, como Plaza Dorada

*Mantiene Policía de la Ciudad operativo “Protección Radar”*

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia en áreas comerciales, restaurantes, bancos, hoteles y centros de mayor concurrencia, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantiene el operativo “Protección Radar”.

Estas acciones, en las que participan los grupos especiales de la SSC este fin de semana tuvieron dos intervenciones, tanto al norte, como al sur de la ciudad, donde fueron intervenidos 78 establecimientos, donde se realizó proximidad con los encargados de estos espacios comerciales y además se garantizó la seguridad de clientes.

Durante estos recorridos, se entregaron lonas, se apoyó en la descarga de la aplicación “Seguridad Inmediata”, de la SSC y se realizó la difusión del funcionamiento de la Línea Directa al número telefónico de la Policía de la Ciudad, el 222 303 8520; para agilizar la solicitud de un auxilio.

Entre los comercios visitados estuvieron restaurantes, antros, tiendas, y se recorrió la zona bancaria en Plaza Loreto, Parque Puebla, Vía Amalucan, Sanborns Centro, Gasolinera Clavijero, Paseo de San Francisco, Coppel Margaritas, Plaza Dorada, La Noria, Zavaleta y Aurrerá Xilotzingo, entre otros.

Por su parte, personal de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) se encargó de proporcionar información acerca de las herramientas tecnológicas, con las que cuenta la SSC para prevenir y actuar con prontitud a las peticiones de apoyo por parte de la ciudadanía, e incluso se les hizo la invitación para conectar sus cámaras con el centro de monitoreo de la corporación.